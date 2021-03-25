Главный режиссер театра им. Пушкина Олег Рыбкин получил награду за заслуги в творческой деятельности

Главный режиссер Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина Олег Рыбкин получил награду от губернатора края Александра Усса. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края» ему вручили за профессионализм и плодотворную работу в театре. Об этом сообщили на странице «Пушки» в Instagram.

Отметим, что Олег Рыбкин является главным режиссером театра с 2006 года. За это время он поставил более шестидесяти спектаклей не только в Красноярске, но и в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Самары, Новосибирска, Челябинска, Перми, Ставрополя, Екатеринбурга, Уфы, Софии и других городов.

Фото: Театр Пушкина Красноярск / Instagram