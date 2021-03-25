Завтра в Красноярском крае начнется Большой фестиваль мультфильмов

Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) — крупнейший в России международный фестиваль анимации, проводится ежегодно с 2007 года. В этом году в его программе более 250 фильмов из 30 стран.

Впервые в Красноярске БФМ будет организован в смешанном формате — часть программ можно будет увидеть онлайн, а другая будет показана в «Доме кино» и в кинотеатре «Мечта».

В городах и поселках Красноярского края программы мультфильмов для детей будут показаны с 5 по 9 апреля 2021 на 15 площадках.

Также в рамках фестиваля в Музейном центре Площадь мира для детей пройдёт уже ставшая традиционной «Фабрика мультфильмов», где можно будет научиться делать мультфильмы в различных техниках анимации.