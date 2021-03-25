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Завтра в Красноярском крае начнется Большой фестиваль мультфильмов

Главная Культура
Красноярск
12:30 25 Марта 2021
в красноярском крае, фестивали, мультфильмы
Автор: Sibnovosti.ru
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Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) — крупнейший в России международный фестиваль анимации, проводится ежегодно с 2007 года. В этом году в его программе более 250 фильмов из 30 стран.

Впервые в Красноярске БФМ будет организован в смешанном формате — часть программ можно будет увидеть онлайн, а другая будет показана в «Доме кино» и в кинотеатре «Мечта».

В городах и поселках Красноярского края программы мультфильмов для детей будут показаны с 5 по 9 апреля 2021 на 15 площадках.

Также в рамках фестиваля в Музейном центре Площадь мира для детей пройдёт уже ставшая традиционной «Фабрика мультфильмов», где можно будет научиться делать мультфильмы в различных техниках анимации.

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