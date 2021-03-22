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При раскопках в районе «Кванта» обнаружены останки молодой женщины с горбом

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Красноярск
09:15 22 Марта 2021
археология, находка, ученые, красноярск, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские археологи рассказали о новой знаковой находке на объекте «Всехсвятский некрополь» в центре города. В районе нынешнего торгового центра «Квант» ученые обнаружили останки молодой женщины, позвоночник которой имел существенные повреждения. Практически все шейные позвонки женщины были сросшимися между собой и с костями грудных позвонков в результате искривления. По оценкам исследователей, останки принадлежат молодой женщине 22-25 лет. Она скончалась в конце XVIII-начале XIX века. Исследователям предстоит установить, кем по происхождению была эта женщина.

Напомним, что ранее в районе «Кванта» археологи научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» обнаружили могилу высокопоставленного чиновника. Отлично сохранился его мундир с серебряными пуговицами и вензелями императоров Александра I и Николая I. Ученые рассчитывают установить личность мужчины.

Фото предоставлено археологами

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