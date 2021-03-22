При раскопках в районе «Кванта» обнаружены останки молодой женщины с горбом

Красноярские археологи рассказали о новой знаковой находке на объекте «Всехсвятский некрополь» в центре города. В районе нынешнего торгового центра «Квант» ученые обнаружили останки молодой женщины, позвоночник которой имел существенные повреждения. Практически все шейные позвонки женщины были сросшимися между собой и с костями грудных позвонков в результате искривления. По оценкам исследователей, останки принадлежат молодой женщине 22-25 лет. Она скончалась в конце XVIII-начале XIX века. Исследователям предстоит установить, кем по происхождению была эта женщина.

Напомним, что ранее в районе «Кванта» археологи научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» обнаружили могилу высокопоставленного чиновника. Отлично сохранился его мундир с серебряными пуговицами и вензелями императоров Александра I и Николая I. Ученые рассчитывают установить личность мужчины.

Фото предоставлено археологами