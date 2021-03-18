«Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

С 3 апреля по 1 июня в России будет проходить большой концертный тур «Молодые звезды классической музыки». В нем будут принимать участие лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов, таких как «классическое Евровидение», Юношеский конкурс им. П.И. Чайковского, «Щелкунчик», «Синяя птица», Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.

Концерты пройдут в восьми российских городах, включая Красноярск, а завершится тур грандиозным гала-концертом в московском концертном зале «Зарядье».

Sibnovosti.ru публикуют расписание концертов:

3 апреля 18:00 - Нижегородский государственный академический Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина / Симфонический оркестр Нижегородского государственного академического Театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Дирижер — Юрий Медяник.

Солисты:

Анна Савкина (скрипка)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Варвара Кутузова (фортепиано)

5 апреля 18:30 – Большой концертный зал им. Сайдашева (Казань).

Симфонический оркестр «Новая Музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Дирижёр - Заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова.

Солисты:

Иван Бессонов (фортепиано)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Даниил Бессонов (скрипка)​

8 апреля 19:00 - Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова (Уфа). Органный зал.

Солисты:

Анастасия Ушакова (виолончель)

Варвара Кутузова (фортепиано)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Анна Савкина (скрипка)

Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.

29 апреля 19:00 - Малый зал Красноярской филармонии.

Солисты:

Матвей Блюмин (скрипка)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Варвара Кутузова (фортепиано)

Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.

2 мая 14:00 – Государственный концертный зал имени Каца (Новосибирск).

Солисты:

Руслан Турунтаев (скрипка)

Варвара Кутузова (фортепиано)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Новосибирский академический симфонический оркестр. Дирижер – Рустам Дильмухаметов.

4 мая 19.00 - Большой зал Омской филармонии. Омский академический симфонический оркестр. Дирижер - Дмитрий Васильев.

Солисты:

Иван Бессонов (фортепиано)

Даниил Бессонов (скрипка)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

21 мая 18:30 - Большой зал Волгоградской филармонии / Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер - Андрей Аниханов.

Солисты:

Иван Бессонов (фортепиано)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Даниил Бессонов (скрипка)