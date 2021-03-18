18 марта
Красноярск
погода -10 °C
73.1
 
€ 86.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

Главная Культура
Красноярск
11:20 18 Марта 2021
сибирь, в красноярске, звезды, концерт, культура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С 3 апреля по 1 июня в России будет проходить большой концертный тур «Молодые звезды классической музыки». В нем будут принимать участие лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов, таких как «классическое Евровидение», Юношеский конкурс им. П.И. Чайковского, «Щелкунчик», «Синяя птица», Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.

Концерты пройдут в восьми российских городах, включая Красноярск, а завершится тур грандиозным гала-концертом в московском концертном зале «Зарядье».

Sibnovosti.ru публикуют расписание концертов:

3 апреля 18:00 - Нижегородский государственный академический Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина / Симфонический оркестр Нижегородского государственного академического Театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Дирижер — Юрий Медяник.

Солисты:

Анна Савкина (скрипка)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Варвара Кутузова (фортепиано)

5 апреля 18:30 – Большой концертный зал им. Сайдашева (Казань).

Симфонический оркестр «Новая Музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Дирижёр - Заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова.

Солисты:

Иван Бессонов (фортепиано)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Даниил Бессонов (скрипка)​

8 апреля 19:00 - Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова (Уфа). Органный зал.

Солисты:

Анастасия Ушакова (виолончель)

Варвара Кутузова (фортепиано)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Анна Савкина (скрипка)

Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.

29 апреля 19:00 - Малый зал Красноярской филармонии.

Солисты:

Матвей Блюмин (скрипка)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Варвара Кутузова (фортепиано)

Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.

2 мая 14:00 – Государственный концертный зал имени Каца (Новосибирск).

Солисты:

Руслан Турунтаев (скрипка)

Варвара Кутузова (фортепиано)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Новосибирский академический симфонический оркестр. Дирижер – Рустам Дильмухаметов.

4 мая 19.00 - Большой зал Омской филармонии. Омский академический симфонический оркестр. Дирижер - Дмитрий Васильев.

Солисты:

Иван Бессонов (фортепиано)

Даниил Бессонов (скрипка)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

21 мая 18:30 - Большой зал Волгоградской филармонии / Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер - Андрей Аниханов.

Солисты:

Иван Бессонов (фортепиано)

Анастасия Ушакова (виолончель)

Анастасия Махамендрикова (фортепиано)

Эрик Мирзоян (кларнет)

Даниил Бессонов (скрипка)

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

18 Марта 2021 г.
На нем обсудят актуальные вопросы и тенденции культурной политики
Новости Красноярска: Красноярскую балерину отметили на федеральном уровне

Красноярскую балерину отметили на федеральном уровне

1 Марта 2021 г.
Анна Федосова удостоена премии «Душа танца»
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол отправится на север

Красноярский театр кукол отправится на север

1 Марта 2021 г.
Весна для актеров будет холодной
Новости Красноярска: К колонне «Бессмертного полка» в этом году может присоединиться «Медицинский батальон»

К колонне «Бессмертного полка» в этом году может присоединиться «Медицинский батальон»

18 Февраля 2021 г.
Память о медиках, участвовавших в ВОВ
Новости Красноярска: Елена Мироненко возглавила театр на Малой Бронной

Елена Мироненко возглавила театр на Малой Бронной

4 Февраля 2021 г.
Экс-министр культуры края продолжает покорять Москву
Новости Красноярска: Красноярску показали «Реквием» Джузеппе Верди

Красноярску показали «Реквием» Джузеппе Верди

28 Января 2021 г.
«Реквием» Джузеппе Верди на русском языке состоялся в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 25 января. Он был приурочен к памятной дате — Дню полного освобождения Ленинграда об блокады 27 января 1944 года. Это второ...
Новости компаний
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Женщина с поддельными водительскими правами задержана в Красноярске

Женщина с поддельными водительскими правами задержана в Красноярске

18 Марта 2021 г.
Их ей подарил знакомый
Новости Красноярска: Открытие первенства мира по фристайлу и сноуборду состоялось вчера вечером

Открытие первенства мира по фристайлу и сноуборду состоялось вчера вечером

18 Марта 2021 г.
Спортсменов поприветствовали в кластере «Сопка»
Новости Красноярска: В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

18 Марта 2021 г.
Она сможет вместить 250 автомобилей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru