«Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

С 3 апреля по 1 июня в России будет проходить большой концертный тур «Молодые звезды классической музыки». В нем будут принимать участие лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов, таких как «классическое Евровидение», Юношеский конкурс им. П.И. Чайковского, «Щелкунчик», «Синяя птица», Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.
Концерты пройдут в восьми российских городах, включая Красноярск, а завершится тур грандиозным гала-концертом в московском концертном зале «Зарядье».
Sibnovosti.ru публикуют расписание концертов:
3 апреля 18:00 - Нижегородский государственный академический Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина / Симфонический оркестр Нижегородского государственного академического Театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Дирижер — Юрий Медяник.
Солисты:
Анна Савкина (скрипка)
Анастасия Ушакова (виолончель)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Эрик Мирзоян (кларнет)
Варвара Кутузова (фортепиано)
5 апреля 18:30 – Большой концертный зал им. Сайдашева (Казань).
Симфонический оркестр «Новая Музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Дирижёр - Заслуженная артистка Республики Татарстан Анна Гулишамбарова.
Солисты:
Иван Бессонов (фортепиано)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Эрик Мирзоян (кларнет)
Анастасия Ушакова (виолончель)
Даниил Бессонов (скрипка)
8 апреля 19:00 - Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова (Уфа). Органный зал.
Солисты:
Анастасия Ушакова (виолончель)
Варвара Кутузова (фортепиано)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Эрик Мирзоян (кларнет)
Анна Савкина (скрипка)
Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.
29 апреля 19:00 - Малый зал Красноярской филармонии.
Солисты:
Матвей Блюмин (скрипка)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Анастасия Ушакова (виолончель)
Эрик Мирзоян (кларнет)
Варвара Кутузова (фортепиано)
Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров.
2 мая 14:00 – Государственный концертный зал имени Каца (Новосибирск).
Солисты:
Руслан Турунтаев (скрипка)
Варвара Кутузова (фортепиано)
Анастасия Ушакова (виолончель)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Эрик Мирзоян (кларнет)
Новосибирский академический симфонический оркестр. Дирижер – Рустам Дильмухаметов.
4 мая 19.00 - Большой зал Омской филармонии. Омский академический симфонический оркестр. Дирижер - Дмитрий Васильев.
Солисты:
Иван Бессонов (фортепиано)
Даниил Бессонов (скрипка)
Анастасия Ушакова (виолончель)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Эрик Мирзоян (кларнет)
21 мая 18:30 - Большой зал Волгоградской филармонии / Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер - Андрей Аниханов.
Солисты:
Иван Бессонов (фортепиано)
Анастасия Ушакова (виолончель)
Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
Эрик Мирзоян (кларнет)
Даниил Бессонов (скрипка)