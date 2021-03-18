Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

С 22 по 24 марта в Красноярске состоится расширенное заседание главной коллегии министерства культуры Красноярского края. Это постоянно действующий совещательный орган, созданный для рассмотрения наиболее значимых вопросов культуры. Традиционно участниками заседания станут руководители краевых культурных и образовательных организаций.

В течение трех дней заседания пройдут круглые столы, дискуссии, семинары. С докладом выступит министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он расскажет об итогах работы в 2020 году, о состоянии культурной отрасли и перспективах её развития.

Отметим, что такие заседания проводятся ежегодно, а история их проведения берет свое начало еще в 1958 году.