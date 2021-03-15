Красноярск примет концертный тур «Молодые звезды классической музыки»

С 3 апреля по 1 июня в России будет проходить большой концертный тур «Молодые звезды классической музыки». В туре будут принимать участие лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов, таких как “Классическое евровидение”, Юношеский конкурс им. П.И. Чайковского, “Щелкунчик”, “Синяя птица”, Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.
Концерты пройдут в семи российских городах, включая Красноярск, а завершится тур грандиозным гала-концертом в московском концертном зале «Зарядье».
Sibnovosti.ru публикуют расписание концертов:
3 апреля 18:00 - Нижегородский государственный академический Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина / Симфонический оркестр Нижегородского государственного академического Театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Дирижер - Юрий Медяник.
Солисты:
- Анна Савкина (скрипка)
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
- Варвара Кутузова (фортепиано)
5 апреля 18:30 - БКЗ им. Сайдашева (Казань)
Симфонический оркестр «Новая Музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Дирижёр - Заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова.
Солисты:
- Иван Бессонов (фортепиано)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Даниил Бессонов (скрипка)
8 апреля 19:00 - Башкирская филармония имени Хусаина Ахметова (Уфа) / Акустический зал
Солисты:
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Варвара Кутузова (фортепиано)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
- Анна Савкина (скрипка)
Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров
29 апреля 19:00 - Малый зал Красноярской филармонии
Солисты:
- Матвей Блюмин (скрипка)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
- Варвара Кутузова (фортепиано)
- Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров
2 мая 15:00 - Большой зал Новосибирской филармонии. Новосибирский академический симфонический оркестр
Солисты:
- Руслан Турунтаев (скрипка)
- Варвара Кутузова (фортепиано)
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
4 мая 19.00 - Большой зал Омской филармонии. Омский академический симфонический оркестр. Дирижер - Дмитрий Васильев
Солисты:
- Иван Бессонов (фортепиано)
- Даниил Бессонов (скрипка)
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
21 мая 18:30 - Большой зал Волгоградской филармонии / Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер - Аниханов Андрей Анатольевич
Солисты:
- Иван Бессонов (фортепиано)
- Анастасия Ушакова (виолончель)
- Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
- Эрик Мирзоян (кларнет)
- Даниил Бессонов (скрипка)