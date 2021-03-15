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Красноярск примет концертный тур «Молодые звезды классической музыки»

Главная Культура
Красноярск
14:54 15 Марта 2021
молодежь, музыка, культура, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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С 3 апреля по 1 июня в России будет проходить большой концертный тур «Молодые звезды классической музыки». В туре будут принимать участие лауреаты крупнейших международных музыкальных конкурсов, таких как “Классическое евровидение”, Юношеский конкурс им. П.И. Чайковского, “Щелкунчик”, “Синяя птица”, Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.

Концерты пройдут в семи российских городах, включая Красноярск, а завершится тур грандиозным гала-концертом в московском концертном зале «Зарядье».

Sibnovosti.ru публикуют расписание концертов:

3 апреля 18:00 - Нижегородский государственный академический Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина / Симфонический оркестр Нижегородского государственного академического Театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Дирижер - Юрий Медяник.

Солисты:

  • Анна Савкина (скрипка)
  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)
  • Варвара Кутузова (фортепиано)

5 апреля 18:30 - БКЗ им. Сайдашева (Казань)

Симфонический оркестр «Новая Музыка» Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Дирижёр - Заслуженная артистка РТ Анна Гулишамбарова.

Солисты:

  • Иван Бессонов (фортепиано)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)
  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Даниил Бессонов (скрипка)​

8 апреля 19:00 - Башкирская филармония имени Хусаина Ахметова (Уфа) / Акустический зал

Солисты:

  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Варвара Кутузова (фортепиано)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)
  • Анна Савкина (скрипка)

Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров

29 апреля 19:00 - Малый зал Красноярской филармонии

Солисты:

  • Матвей Блюмин (скрипка)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)
  • Варвара Кутузова (фортепиано)
  • Партия фортепиано - лауреат международных конкурсов Виталий Егоров

2 мая 15:00 - Большой зал Новосибирской филармонии. Новосибирский академический симфонический оркестр

Солисты:

  • Руслан Турунтаев (скрипка)
  • Варвара Кутузова (фортепиано)
  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)

4 мая 19.00 - Большой зал Омской филармонии. Омский академический симфонический оркестр. Дирижер - Дмитрий Васильев

Солисты:

  • Иван Бессонов (фортепиано)
  • Даниил Бессонов (скрипка)
  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)

21 мая 18:30 - Большой зал Волгоградской филармонии / Волгоградский академический симфонический оркестр. Дирижер - Аниханов Андрей Анатольевич

Солисты:

  • Иван Бессонов (фортепиано)
  • Анастасия Ушакова (виолончель)
  • Анастасия Махамендрикова (фортепиано)
  • Эрик Мирзоян (кларнет)
  • Даниил Бессонов (скрипка)
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