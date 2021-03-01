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Красноярскую балерину отметили на федеральном уровне

Главная Культура
Красноярск
12:53 1 Марта 2021
балет, театр, красноярск, награды и премии
Автор: Sibnovosti.ru
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Ведущая солистка балетной труппы Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Анна Федосова стала лауреатом престижной премии «Душа танца» профессионального федерального журнала «Балет» в номинации «Восходящая звезда».

Эта профессиональная премия учреждена в 1994 году авторитетным журналом «Балет» и министерством культуры России и вручается деятелям отечественной культуры за большие достижения в развитии хореографического искусства страны. За годы существования приз «Душа танца» стал символом российской хореографии и получить эту престижную награду – мечта для артиста балета, ведь он присуждается профессионалами.

«На сегодняшний день приз «Душа танца» самая значимая награда для меня. Очень приятно получить признание от журнала «Балет» наряду с артистами Большого и Мариинского театров! Это стимул и мотивация на дальнейшую работу! Спасибо родному театру и моим педагогам за веру в меня!» - делится эмоциями Анна.

Как отметили в редакции журнала, на присуждение красноярской балерине премии повлияло ее участие в IV сезоне шоу-конкурса телеканала «Культура» «Большой балет», за которым зрители всей страны следили в ноябре и декабре 2020 года. Напомним, что Анна выступала на шоу в паре с ведущим артистом балетной труппы #krasopera Марчелло Пелиццони и по итогам конкурса была отмечена специальным призом жюри.

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