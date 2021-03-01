Красноярский театр кукол отправится на север

В марте 2021 года Красноярский театр кукол отправится с обширной программой в районы Крайнего Севера. С 23 по 27 марта труппа театра побывает в Игарке, Светлогорске и Туруханске. Северяне увидят лирическую сказку «Стойкий оловянный солдатик» Ганса Андерсена о мужественном герое, который преодолел все препятствия, чтобы быть с возлюбленной и музыкальную историю-буфф «Медвежонок Рим-Тим-Ти» о забавных приключениях Медвежонка и Щенка.

Для самых маленьких зрителей артисты приготовили невероятное путешествие «Мой волшебный носок». В поисках сбежавшего носка малыши отправятся в подводное царство, пустыню и джунгли. По признанию театральных критиков — это один из лучших бэби-спектаклей в России. Постановка получила множество наград на престижных фестивалях и участвовала во внеконкурсной программе Российского театрального фестиваля «Золотая Маска».

Также публику ожидают интересные мастер-классы по изготовлению театральных кукол и интерактивная выставка «Люди и куклы».

С 24 марта по 01 апреля пройдут гастроли в Норильске, Дудинке, Талнахе и Кайеркане. Перед показами спектаклей зрителям представится уникальная возможность погрузиться в таинственный мир театра кукол. На интерактивной площадке дети и взрослые познакомятся с героями сказок, узнают интересные факты о кукольном искусстве, а также сделают прекрасные фотографии на память с настоящими театральными куклами.

Также театр везет в районы Крайнего Севера и спектакль «Сказок полный чемодан», который создан в рамках социокультурного проекта «Кукла лечит» при поддержке государственной подпрограммы Красноярского края «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Король, Королева, Принц, Принцесса и другие персонажи расскажут о том, что чудеса случаются на каждом шагу, а дружба и честность побеждают любое зло. Благотворительные показы состоятся в специальных учреждениях.

Основные выступления пройдут в Норильском Заполярном театре драмы и в других районных Домах культуры.