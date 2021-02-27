Новый альбом Земфиры. Можно относиться по-разному, но все равно относиться

Сергей Паршивлюк, шеф-редактор Sibnovosti.ru:

В нескончаемый раз я пытаюсь понять вещь, которая восемь лет настаивалась в голове, внутренностях и личном космосе лучшего российского музыканта страны нового века. И неспешно, шаг за шагом, безлимитно в автобусе, на работе, в ресторане, репит за репитом это приходит. Я буду продолжать мучать себя. Потому что этот квест хочется разгадать хотя бы наполовину. Просто потому что это настолько глубоко, что в это невозможно погрузиться с головой ни с первого, ни с сотого раза. Снег идет. Чайки летают.

Андрей Козянчук-Островский, журналист, радиоведущий:

«Земфира сейчас больше музыкант, чем поэт»

Первый за восемь лет альбом «бордерлайн» получился очень гармоничным и музыкально наполненным: от чистого динамичного рока до уносящей в небеса мелодики. Сделано всё по-взрослому, вкусно и в свойственной Z манере. Меня можно бесконечно обвинять в слепой любви к ее песням, но на пластинке есть несколько работ, которые вычеркнуть из памяти уже никак нельзя. С момента первого альбома прошло почти 22 года… Изменилась она, изменились мы. Не меняется одно: Земфира остается пока самым масштабным музыкальным явлением в России начала 21 века. Вспомните, чей еще альбом в течение недели перед его выходом рекламировал главный телеканал страны? Ничей. Заслуженным ли является это внимание? Безусловно. Одно жаль: не тем, порой, музыкантам у нас ордена дают и звания, но Z за свой многолетний вклад в музыку что-то подобное точно заслужила. Бордерлайн – это пограничное расстройство личности, но в музыкальной форме оно совершенно не опасно, ведь подача прекрасна. Приятного прослушивания!

Денис Иконников, автор программы «Тихий час» на радио «Красноярск Главный̆»:

Альбом называется «бордерлайн» – я так понимаю, это «граница» по-английски. На обложке слово многократно перечеркнуто. Не силен в художественных аллегориях. Вероятно, это означает, что Земфира перешла некую границу. Кому как, для меня это граница уныния и отчаяния. В этом нет ничего плохого, «русский̆ рок» всегда был весь построен на этих двух скорбных столпах. Но я помню времена, когда Земфира звучала не только отчаявшейся, а иногда и отчаянной̆. И у нее были отличные мелодии. Не то, чтобы они мне нравились, но у них был очень мощный̆ коммерческий̆ потенциал в лучшем смысле слова. Теперь этого нет, а муки поэтки предпенсионного возраста наверняка содержат в себе невероятную художественную ценность, но мне это не близко. На альбоме много модных звуков, правда, это мода разных лет. В основном первой̆ половины девяностых. Хотя вот эмбиент-концовка последнего трека «Снег идет» натурально согрела мне душу. Если бы Земфира выпустила альбом инструменталов с таким саундом, я бы порадовался. Но те, для кого «трещинки», «ромашки» и «маечки» всегда были важнее музыки, должны полюбить «бордерлайн» - поэтка снова постаралась на славу.

Светлана Славина, DJ «Радио Сибирь», музыкант, композитор, автор проекта swoya.music:

Земфира выпустила новый альбом. Пожалуй, самый ожидаемый и обсуждаемый русскоязычный релиз сезона. Восемь лет ожидания для преданных фанатов и тех, кто устал от бесконечного потока поп-музыки и одинаковых битов, увенчались событием, по значимости сравнимым с посадкой марсохода на красную планету. Однако, ожидающих услышать реинкарнацию «ПММЛ» или «Ромашек», скорее всего, «бордерлайн» разочарует. За то время, пока певица находилась в творческом поиске, и с момента выхода ее последнего альбома, «вороны-москвички» давно повзрослели, девочки отложили в далекий угол свои плейеры, мир сильно изменился. В итоге получился взрослый, сильный альбом. И он, безусловно, о жизни. Каждая песня – целая история, отдельное состояние.

Начинаясь с грязных аккордов угрюмого рока, с каждой песней он изменяет настроение и обретает аккуратное ламповое звучание.

Лирика песен – это тема для написания отдельной статьи. Она, не изменяя традициям, как бы мы сейчас сказали, старой доброй Земфиры, продолжает оперировать хлесткими, но в то же время простыми фразами: «В твоих волосах искусственный дождь, искусственный снег и, кажется, хна». Здесь узнаем привычный, такой близкий к пониманию особый слог песен Земфиры. Да, много мрачных тем, да, черно-белый окрас обложки, скорее всего выбран не случайно. Но так ли необходимо искать сакрально-депрессивный смысл, когда песня должна восприниматься на уровне нравится или нет?

Мое личное послевкусие: это пластинка, безусловно вне тренда, словно немного из прошлого, и это даже хорошо. К музыкальной составляющей вообще претензий быть не может: альбом записан с той инструментальной безупречностью, какая присуща только взрослому, нашедшему свой стиль музыканту, иными словами, очень «фирмово» и, простите, «круто».