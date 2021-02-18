К колонне «Бессмертного полка» в этом году может присоединиться «Медицинский батальон». Таким образом красноярцы хотят почтить память медиков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

По словам авторов идеи, в колонне с портретами врачей и медсестер пройдут студенты Медицинского университета.

Руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк» в Красноярском крае Серафима Аксельрод напомнила – «медицинские работники на фронте и в тылу, от санитаров до врачей, вернули не только к жизни, но и на фронт боеспособных солдат, которые завоевали нам победу».

Идею поддержал и главный врач Красноярского краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.

«Медицинские работники во время Великой Отечественной войны совершили такой же подвиг, как и все бойцы. Под огнем они выносили с поля раненых, лечили и возвращали их в строй. Примерно 72% раненых и 90% больных после лечения продолжили сражаться за родину – это около 17 миллионов человек. Среди красноярских медиков, участвовавших в войне, – известные всем нынешним врачам люди: профессора Лубенский, Роднянский, Файншмидт, Костюк, Лобынцев, Гладков, и, конечно, святитель Лука Войно-Ясенецкий, который оперировал фронтовиков в эвакогоспитале № 1515 города Красноярска, возвращая к жизни пациентов с тяжелыми ранениями», - сообщил врач.

Напомним, акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Она позволяет 9 мая в День Победы всем желающим почтить память участников Великой Отечественной войны и пройти с портретом война в колонне. Единственное, что может помешать проведению в этом году – пандемия и ограничение на массовые мероприятия.