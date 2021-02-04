Елена Мироненко возглавила театр на Малой Бронной

Елена Мироненко, которая является бывшим министром культуры Красноярского края получила новое назначение. Так, приказом Департамента культуры Москвы она назначена руководителем московского театра на Малой Бронной.

Худрук театра и российский режиссер Константин Богомолов с радостью воспринял информацию о новом начальнике.

«Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города – прокомментировал деятель культуры.

Мироненко является уроженкой Минусинска. В 2015 году в бытность губернатора Толоконского она возглавила региональное министерство культуры. В 2018 году с избранием Александра Усса покинула свой пост и переехала в российскую столицу.

Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края