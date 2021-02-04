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Елена Мироненко возглавила театр на Малой Бронной

Главная Культура
Красноярск
16:24 4 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Елена Мироненко, которая является бывшим министром культуры Красноярского края получила новое назначение. Так, приказом Департамента культуры Москвы она назначена руководителем московского театра на Малой Бронной.

Худрук театра и российский режиссер Константин Богомолов с радостью воспринял информацию о новом начальнике.

«Сегодня перед театром стоят новые вызовы, новые цели, новые задачи. Они требуют новой энергии, и поэтому сегодня в неуклонно обновляемую команду Театра на Малой Бронной приходит Елена Николаевна Мироненко. Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города – прокомментировал деятель культуры.

Мироненко является уроженкой Минусинска. В 2015 году в бытность губернатора Толоконского она возглавила региональное министерство культуры. В 2018 году с избранием Александра Усса покинула свой пост и переехала в российскую столицу.

Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края

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