ТЮЗ представит первую премьеру 2021 года

Красноярский ТЮЗ 31 января представит зрителям первую премьеру 2021 года. Это спектакль «ГОГОЛЬ. ЭКСПОНАТЫ» по произведениям классика. Постановка выполнена в стиле визуального театра, известного красноярскому зрителю по легендарному спектаклю ТЮЗа «Алиsа». Над новым спектаклем работает художник-режиссер Даниил Ахмедов.

«Добро пожаловать в мир Гоголя! Едва вы переступите порог ТЮЗа, вас окружат образы гоголевского Петербурга, наблюдения и фантазии писателя, загадки его судьбы. Вы попадете в музей-мистификацию, а самые главные его экспонаты предстанут перед вами на сцене театра», - говорится в описании постановки.

На премьеру спектакля 31 января билеты уже распроданы. Постановку можно увидеть 2, 3, 19, 20, 21, 23 февраля.

Фото: Культура.рф