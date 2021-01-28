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ТЮЗ представит первую премьеру 2021 года

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Красноярск
11:00 28 Января 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский ТЮЗ 31 января представит зрителям первую премьеру 2021 года. Это спектакль «ГОГОЛЬ. ЭКСПОНАТЫ» по произведениям классика. Постановка выполнена в стиле визуального театра, известного красноярскому зрителю по легендарному спектаклю ТЮЗа «Алиsа». Над новым спектаклем работает художник-режиссер Даниил Ахмедов.

«Добро пожаловать в мир Гоголя! Едва вы переступите порог ТЮЗа, вас окружат образы гоголевского Петербурга, наблюдения и фантазии писателя, загадки его судьбы. Вы попадете в музей-мистификацию, а самые главные его экспонаты предстанут перед вами на сцене театра», - говорится в описании постановки.

На премьеру спектакля 31 января билеты уже распроданы. Постановку можно увидеть 2, 3, 19, 20, 21, 23 февраля.

Фото: Культура.рф

 

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