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Сибирский мужской хор сегодня выступит в Московском концертном зале «Зарядье»

Главная Культура
Красноярск
12:46 27 Января 2021
концерт, хор, выступление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня Сибирский мужской хор примет участие во всероссийской премьере, посвященной 110-летию со дня рождения великого композитора Ференца Листа. Концерт с участием Праздничного хора Данилова монастыря и главного органиста Кафедрального собора Кёльна Винфрида Бёнига пройдет в Московском концертном зале «Зарядье».

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте концертного зала «Зарядье» в 19:00 по московскому времени.

Сибирский мужской хор основан в сентябре 2018 года по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. За первый творческий сезон Сибирский мужской хор дал 70 концертов для 40 тысяч зрителей. Коллектив является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В его репертуаре свыше 200 музыкальных произведений – духовные песнопения выдающихся русских композиторов, обиходные песнопения Русской православной церкви, русские народные песни, обработки произведений российских и советских композиторов.

В составе коллектива Сибирского мужского хора 22 профессиональных артиста, многие из которых – участники и призеры всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, проходивших в Китае, Франции, Австрии, Италии и других странах.

 

фото: ГЦНТ

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