15 января
Красноярск
погода -16 °C
73.8
 
€ 89.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский музейный центр «Площадь Мира» вошел в топ-50 самых влиятельных музеев Европы

Главная Культура
Красноярск
12:40 15 Января 2021
награды и премии, музей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский музей отмечен в книге Revisiting Museums of Influence («Повторный взгляд на ведущие музеи: Четыре десятилетия инноваций в музеях Европы»).

Вышедшая в конце декабря 2020 года книга европейских музейных исследователей Марка О'Нила, Йетты Сандаль и Марлен Мулиу представляет 50 портретов музеев, которые за последние 40 лет внесли «поразительные инновации в общественное качество».

«Портреты описывают музеи, которые оказали или должны были оказать влияние на другие музеи по всему миру», – говорится в аннотации.

Портрет Музейного центра 1998 года представлен Доктором Дж. Патриком Грином. Напомним, что в 1998 году комитет по культуре и образованию Парламентской ассамблеи Совета Европы по рекомендации жюри Европейского музейного форума решил наградить Красноярский музейный центр специальным ежегодным призом.

Среди российских музеев, которые попали в исследование, – музей первого Президента России Бориса Ельцина и Ярославский художественный музей.

Музейный центр «Площадь Мира» – один из известнейших музеев страны и крупнейшая в Сибири выставочная площадка современного искусства. Имеет множество наград, среди которых звание «Лучшего музея в Европе» (1997 год). В 2019 году музей стал одним из четырех финалистов премии Европейской музейной академии (ЕМА) и получил особую отметку номинации Luigi Micheletti Award, которая вручается инновационным музеям в сфере современной истории, промышленности и науки.

 

фото: «Площадь Мира»

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске вновь раскопают Афонтову гору

В Красноярске вновь раскопают Афонтову гору

23 Декабря 2020 г.
Мэрия объявила тендер
Новости Красноярска: Артисты красноярского оперного записывают видео-концерты

Артисты красноярского оперного записывают видео-концерты

9 Декабря 2020 г.
Проект поддержал федеральный Минкульт
Новости Красноярска: Красноярские дизайнеры победили на X международном конкурсе "Минги-тау"

Красноярские дизайнеры победили на X международном конкурсе "Минги-тау"

9 Декабря 2020 г.
Они были удостоены призовых мест в нескольких номинациях
Новости Красноярска: Здание красноярского аэровокзала включили в список исторических памятников

Здание красноярского аэровокзала включили в список исторических памятников

3 Декабря 2020 г.
Решение приняли депутаты Законодательного собрания
Новости Красноярска: Из-за коронавируса музейную ночь в Красноярске переносят на 2021 год

Из-за коронавируса музейную ночь в Красноярске переносят на 2021 год

30 Ноября 2020 г.
Весной мероприятия проводили в онлайн-формате
Новости Красноярска: Фильм красноярского режиссера Ирины Зайцевой получил приз всероссийского фестиваля

Фильм красноярского режиссера Ирины Зайцевой получил приз всероссийского фестиваля

25 Ноября 2020 г.
Картина посвящена памяти выдающейся виолончелистки ХХ века Наталии Шаховской
Новости компаний
15/01
Сбер и СибГУ им. М.Ф. Решетнева дали старт работе кампуса
14/01
Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?
13/01
Красноярский цементный завод стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сегодня в краевом центре начнется рейд «Нетрезвый водитель»

Сегодня в краевом центре начнется рейд «Нетрезвый водитель»

15 Января 2021 г.
Он будет проходить все выходные
Новости Красноярска: Пассажиропоток аэропорта Красноярска снизился на 35%

Пассажиропоток аэропорта Красноярска снизился на 35%

15 Января 2021 г.
В воздушной гавани подвели итоги прошлого года
Новости Красноярска: Красноярская молодежь получила по 500 тысяч рублей на научные проекты

Красноярская молодежь получила по 500 тысяч рублей на научные проекты

15 Января 2021 г.
Общая сумма грантов – 18 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru