Красноярский музейный центр «Площадь Мира» вошел в топ-50 самых влиятельных музеев Европы

Красноярский музей отмечен в книге Revisiting Museums of Influence («Повторный взгляд на ведущие музеи: Четыре десятилетия инноваций в музеях Европы»).

Вышедшая в конце декабря 2020 года книга европейских музейных исследователей Марка О'Нила, Йетты Сандаль и Марлен Мулиу представляет 50 портретов музеев, которые за последние 40 лет внесли «поразительные инновации в общественное качество».

«Портреты описывают музеи, которые оказали или должны были оказать влияние на другие музеи по всему миру», – говорится в аннотации.

Портрет Музейного центра 1998 года представлен Доктором Дж. Патриком Грином. Напомним, что в 1998 году комитет по культуре и образованию Парламентской ассамблеи Совета Европы по рекомендации жюри Европейского музейного форума решил наградить Красноярский музейный центр специальным ежегодным призом.

Среди российских музеев, которые попали в исследование, – музей первого Президента России Бориса Ельцина и Ярославский художественный музей.

Музейный центр «Площадь Мира» – один из известнейших музеев страны и крупнейшая в Сибири выставочная площадка современного искусства. Имеет множество наград, среди которых звание «Лучшего музея в Европе» (1997 год). В 2019 году музей стал одним из четырех финалистов премии Европейской музейной академии (ЕМА) и получил особую отметку номинации Luigi Micheletti Award, которая вручается инновационным музеям в сфере современной истории, промышленности и науки.

фото: «Площадь Мира»