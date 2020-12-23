В Красноярске вновь раскопают Афонтову гору

В Красноярске на археологическом памятнике Афонтова гора-4 в 2021 году будут проводить археологические раскопки перед строительством новой автомагистрали, сообщает RosTender.info.

Напомним, объект Афонтова гора-4 представляет собой стоянку древнего человека и входит в состав памятника «Красноярск. Комплекс памятников Афонтова гора». Комплекс попал на территорию, отведенную под строительство автодороги по улице Байкитская в границах от улицы Юбилейная до улицы Дачная.

Администрация Красноярска объявила тендер с начальной ценой в почти 74,5 млн рублей. Его, победитель должен будет выполнить комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. Заявки на участие в тендере принимают до 21 января, а 29 января подведут итоги закупки.

Как следует из материалов тендера, на территории древнего поселения предстоит провести спасательные археологические работы на участках, которые могут пострадать в процессе строительства. Площадь археологических раскопов, запланированных на 2021 год, должна по проекту составить более 5 тысяч кв. метров.

Свои находки археологи должны будут восстановить и законсервировать, составить коллекционную опись и передать на хранение в музейные фонды. Раскопки будут вестись с 20 мая по 30 августа 2021 года, камеральный и заключительный этапы работы завершатся в конце сентября.