Красноярские дизайнеры победили на X международном конкурсе "Минги-тау"

Студенты Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова в очередной раз завоевали призовые места на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Минги-тау».

Так, номинации «Изобразительное искусство, Графика» два красноярских студента вошли в тройку призёров. I место присудили работе Илье Норингеля, который написал натюрморт, II места была удостоена Полина Попова за написание портрета. Кроме того, жюри присудило II место её полотну в номинации «Живопись. Натюрморт». Бронзовым призером конкурсного пьедестала стала Буланцева Екатерина, которая участвовала в номинации в «Фотография».

Стоит отметить, что руководители проекта в лице президента Российской Академии Художеств Зураба Церетели и вице-президента академии, президента Международной ассоциации «Союза дизайнеров» Андрея Бобыкина создали максимально комфортные условия конкурсантам для участия в фестивале.

Данное мероприятие проходило в режиме онлайн и его участниками стали более 300 человек из 18 стран: России, Германии, Греции, Узбекистана, Норвегии, Мексики, Великобритании, Нидерландов, Турции, Украины, Кипра, США, Китая, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Армении.

Конкурсантам были предложены следующие номинации: «Дизайн костюма», «Дизайн костюма», «Дизайн среды», «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство» и «Фотография». Жюри оценило 663 работы и выбрали лучшие из них.

Отметим, что в качестве зрителей в конкурсе принимали участие ведущие дизайнеры и художники России. Они по достоинству оценили высокий уровень профессионализма молодых дизайнеров и творческие способности начинающих художников.