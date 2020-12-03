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Здание красноярского автовокзала включили в список исторических памятников

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Красноярск
17:47 3 Декабря 2020
памятник, история, красноярск, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Депутаты Законодательного собрания рассмотрели вопрос о включении здания старого автовокзала на Взлетке в реестр исторических памятников. Ему более полувека, изначально здание использовалось как аэропорт.

Этот функционал сохранялся за объектом до 1988 года, пока не был построен аэропорт в Емельяновском районе. В преддверии Универсиады 2019 года бывший автовокзал отреставрировали. В планах у городских властей благоустроить территорию вокруг него и преобразить скверы.

Еще один объект, который планируют включить в реестр исторических памятников, - флигель усадьбы С.В. Телегина. Это двухэтажный бревенчатый дом с подвалом на ул.Горького, 13 находится в границах исторического квартала.

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