Из-за коронавируса музейную ночь в Красноярске переносят на 2021 год

Музейный центр «Площадь Мира» принял решение о переносе традиционной музейной ночи на 2021 год. Весной мероприятие проводили в онлайн-формате, в конце года организаторы готовили оффлайн-событие, но из-за сложной эпидемиологической обстановки это оказалось невозможным. Остается надеяться, что за ближайшие месяцы ситуация наладится.

При этом музейный центр «Площадь Мира» продолжает работать в обычном режиме. На 8 декабря запланировано открытие персональной выставки красноярского художника Александра Мортаева. С 10 декабря посетители смогут увидеть иллюзию в графике и плакате венгерского художника Иштвана Ороса. Ориентировочно в середине декабря стартует проект с фризами Виктора Сачивко,

Отметим, что количество посетителей ограничено. Важно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.



