Фильм красноярского режиссера Ирины Зайцевой получил приз всероссийского фестиваля

Документальная картина красноярского режиссера Ирины Зайцевой «Русское рондо Наталии Шаховской» получила приз на XIII Открытом всероссийском фестивале документальных фильмов «Соль земли».

Фильм, посвященный выдающейся виолончелистке ХХ века Наталии Шаховской, победил в номинации «Чти отца твоего и матерь твою». Автор называет свою работу завещанием гениальной артистки.

«Пианист Дмитрий Башкиров называл ее «совестью нашей эпохи, она была честнейшим и благороднейшим человеком в музыке, педагогике и в жизни». Для молодого поколения музыкантов, по словам Дениса Мацуева, Наталия Николаевна «осталась таинственной, загадочной личностью», – говорится в описании картины.

В краевом правительстве сообщили, что фестиваль проходил онлайн. В нем участвовали режиссеры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии, Испании и Израиля. Жюри оценивало больше 300 работ, номинантами стали только 80.