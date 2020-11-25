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Фильм красноярского режиссера Ирины Зайцевой получил приз всероссийского фестиваля

Главная Культура
Красноярск
16:57 25 Ноября 2020
кинофестиваль, победители, кинопремия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Документальная картина красноярского режиссера Ирины Зайцевой «Русское рондо Наталии Шаховской» получила приз на XIII Открытом всероссийском фестивале документальных фильмов «Соль земли».

Фильм, посвященный выдающейся виолончелистке ХХ века Наталии Шаховской, победил в номинации «Чти отца твоего и матерь твою». Автор называет свою работу завещанием гениальной артистки.

«Пианист Дмитрий Башкиров называл ее «совестью нашей эпохи, она была честнейшим и благороднейшим человеком в музыке, педагогике и в жизни». Для молодого поколения музыкантов, по словам Дениса Мацуева, Наталия Николаевна «осталась таинственной, загадочной личностью», – говорится в описании картины.

В краевом правительстве сообщили, что фестиваль проходил онлайн. В нем участвовали режиссеры из России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии, Испании и Израиля. Жюри оценивало больше 300 работ, номинантами стали только 80.

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