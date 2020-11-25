К 1 декабря в Историческом квартале демонтируют забор

Забор в историческом квартале Красноярска демонтируют 1 декабря. Подрядчик завершает реставрацию фасадов старинных домов и благоустройство территории. Руководитель АО «Исторический квартал» Алексей Аккуратов обещает, что к новогодним праздникам здания на ул. Горького будут выглядеть, как сто лет назад.

«Реставрация этих зданий - очень сложный, кропотливый и скрупулезный процесс. Любая мелочь требует внимания, любое отступление от проектно-сметной документации огромных согласований. Например, передвинуть дверной проем даже на пару сантиметров - нельзя. Все внутренние планировки необходимо сохранить. Мы восстанавливаем историческую справедливость, здания с очень непростой судьбой, здесь было миллион перепланировок, не всегда бережно относились к ним жильцы», - отметил Алексей Аккуратов.

Внутренняя отделка помещений продолжится и после открытия пешеходной зоны. Полностью завершить работы реставраторы планируют весной следующего года.