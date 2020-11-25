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Мотыгинский драматический театр перейдет в краевую собственность

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Красноярск
13:25 25 Ноября 2020
министр, театры, театр, культура, в красноярском крае, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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Муниципальный театр в Мотыгино, перейдет в краевую собственность. Об этом сообщил краевой министр культуры Аркадий Зинов на странице в Facebook.  

«Принято решение о передаче Мотыгинского драматического театра в краевую собственность!

С тех пор, как мотыгинцы стали блистать на российских и международных театральных фестивалях, стянули в таёжную глубинку мощный творческий состав – стало понятно, что поддержка и дальнейшее развитие театра возможны только на новом уровне.

Недавние хозяйственные споры творческого коллектива с собственниками, ставшие достоянием общественности, лишь акцентировали назревающую проблему.

Мы изучили все варианты и опыт других регионов и сейчас подготовили План мероприятий по приёму в госсобственность края муниципального бюджетного учреждения культуры «Мотыгинский районный драматический театр». Решение поддержал Губернатор. С воодушевлением к нему отнеслись также в районной администрации и в самом театре. Финальное одобрение — за депутатами Законодательного Собрания. Надеюсь, поддержат, и мы в кратчайшие сроки поднимем Мотыгинский драмтеатр на новый уровень! В буквальном смысле.

Редкий для России сельский профессиональный драмтеатр — он, безусловно станет еще более ярким явлением на культурной карте Красноярского края и всей страны», – написал краевой чиновник

Накануне вышел очередной выпуск блога "Редакция" Алексея Пивоварова, в котором рассказывается о новом режиссере и художественном руководителе театра Дмитрии Туркове, который приехал из Санкт-Петербурга и поднял культурное учреждение на новый уровень.

Мотыгинский драматический театр перейдет в краевую собственность

Мотыгино примечательно тем, что это самый малонаселенный пункт в России, в котором есть постояннодействующий профессиональный театр.    

Мотыгинский драматический театр перейдет в краевую собственность

Фото: facebook.com/arkadiy.zinov

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