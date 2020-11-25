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В Красноярске вопреки пандемии открывается VII Транссибирский Арт-Фестиваль

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Красноярск
08:31 25 Ноября 2020
фестиваль, музыка, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске открывается VII Транссибирский Арт-Фестиваль. Несмотря на пандемию, на концертных площадках города выступят музыканты с мировыми именами из Германии, Великобритании и России.

В день открытия фестиваля, 25 ноября, на сцене Большого концертного зала сыграют скрипач Вадим Репин, пианист Николай Луганский и виолончелист Александр Рамм. В программе произведения Пярта, Гайдна, Брамса и Моцарта.

29 ноября в БКЗ в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде выступят Вадим Репин и лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского разных лет.

«4 декабря на сцену Большого зала филармонии выйдет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Маэстро предстанет перед слушателями и как дирижёр, и как солист. Прозвучит музыка Грига, Чайковского, Бодрова и музыкально-литературная композиция по трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» на музыку В. Моцарта и А. Сальери», - сообщили в краевой филармонии.

Продлится Транссибирский Арт-Фестиваль до 16 декабря. На заключительном концерте в Малом концертном зале впервые Красноярский академический симфонический оркестр сыграет вместе с Государственным квартетом имени Бородина.

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