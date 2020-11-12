В Красноярском крае пройдет Международный кинофестиваль «Герой»

В Красноярском крае пройдет Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». Учредитель фестиваля – Министерство культуры Красноярского края; организатор – КГБУК «Енисей кино».

Все мероприятия «Героя» планируются к проведению в смешанном формате – онлайн и офлайн. Вниманию зрителей будут представлены лучшие современные отечественные и зарубежные кинокартины, как от начинающих авторов, так и от признанных мастеров кинематографического искусства. В рамках фестиваля в формате онлайн запланированы мастер-классы, творческие встречи, круглые столы и, конечно, дискуссионные площадки с профессионалами киноиндустрии.

Впервые фестиваль «Герой» состоялся в Красноярске весной 2018 года в формате всероссийского и вызвал неподдельный интерес у зрительской аудитории. В этом году география кинофорума заметно расширилась, и он получил статус Международного. В адрес дирекции фестиваля поступило более 180 заявок в различных номинациях из 26 стран мира, в том числе: Бельгии, Германии, Индии, Испании, Франции, Хорватии и других государств. В результате экспертного отбора 75 фильмов вошли в конкурсную программу, в рамках которой ожидается восемь мировых и 11 российских премьер. А с учетом значимости 2020 года, подготовлена специальная кинопрограмма, посвященная 75-летию Победы.

Чтобы расширить возможность знакомства с фильмами для юных зрителей, в этом году фестиваль планируется сразу в двух форматах: основные показы конкурсной программы состоятся на платформе онлайн-кинотеатра, а если позволит эпидемиологическая обстановка, то жители Красноярска смогут насладиться премьерами еще и на больших экранах кинотеатра «Синема парк. Галерея Енисей» (ул. Дубровинского, 1и) в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, предполагается, что фестивальные показы будут организованы и в кинотеатрах Дивногорска, Канска и Минусинска. А следить за всеми событиями можно будет из любой точки, где есть доступ к интернету – регулярные прямые эфиры запланированы на официальном youtube-канале «Енисей кино»: www.youtube.com/eniseykino. Также о ходе «Героя» расскажут «Дневники фестиваля», которыми будет завершаться каждый фестивальный день.

Жюри кинофестиваля возглавит Владимир Алеников. Отдельного внимания заслуживают почетные гости «Героя» – для участия в онлайн-мероприятиях, представления фильмов и записи церемонии закрытия фестиваля, визит в Красноярск запланировали юная звезда отечественного кино Виталия Корниенко, в своем десятилетнем возрасте снявшаяся более чем в 80 картинах, в числе которых «Лед 2», «Время первых», «Спутник», «Джульбарс» и другие; а также молодой, но очень талантливый режиссер Илья Учитель, недавно представивший зрителям спортивный блокбастер «Стрельцов».

Подробное расписание Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» в скором времени станет доступно на официальном сайте фестиваля – geroyfilm.ru и «Енисей кино» - enisey-kino.ru. Официальный трейлер «Героя» можно посмотреть здесь. До встречи на фестивальных показах!

А уже сейчас можно ознакомиться с картинами, вошедшими в шорт-лист. Важно отметить, что повлиять на победу того или иного участника могут не только члены профессионального жюри, но и сами зрители. Все фильмы, независимо от жанра, будут претендовать на получение приза зрительских симпатий. Каждый зритель, получит возможность проголосовать за наиболее полюбившийся ему фильм. Сделать это будет можно на специальной странице сайта geroyfilm.ru.