Запустить маршрут «Золотое кольцо Сибири» планируют летом 2021 года

Сотрудники Томского отделения Русского географического общества разработали маршрут по «Золотому кольцу Сибири». Если не помешает пандемия, первые туристы отправятся в 15-дневное путешествие в июне следующего года.

Основные точки маршрута: Томск, Иркутск, Байкал, Улан-Удэ, Тува, Хакасия, юг Красноярского края и Кемеровская область. Цель авторов тура - сформировать у незнакомых с Сибирью туристов желание вернуться для более подробного знакомства с местностью.

«Нет повторяющихся объектов или информации, поэтому турист получает единую картину Сибири: тут горы Алтая, Байкал, здесь национальная кухня, или угольный разрез, или томское деревянное зодчество, а тут петроглифы Хакасии. И турист смотрит это быстро, а в конце концов для себя понимает, в какое место хочет еще вернуться. То есть человек сам открывает для себя Сибирь», — рассказала инициатор и координатор проекта, член комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная.

Перед официальным запуском тура маршрут протестировала группа туристов разных возрастов и уровня подготовки. Один из путешественников перед выездом травмировал ногу, но даже он смог справиться с нагрузками.