Театр Пушкина и оперный номинированы на «Золотую маску»

Два красноярских театра номинированы на «Золотую маску» – самую престижную премию России в области театрального искусства. В списке номинантов на официальном сайте «Золотой маски» указаны театр им. А.С. Пушкина со спектаклем Олега Рыбкина «Мы, герои» и Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского с оперой «Груди Терезия» в постановке Сергея Боброва.

Постановка «Мы, герои» претендует на награду в номинациях спектакль малой формы, режиссерская работа, мужская роль второго плана (актеры Георгий Дмитриев и Александр Хряков), работа художника (Александр Мохов) и работа художника по костюмам (Фагиля Сельская).

Опера «Груди Терезия» претендует на награды в номинациях опера, работа режиссера, женская роль (Дарья Рябинко).

В прошлом году «Золотую маску» получили театр им. А.С. Пушкина. Жюри отметило наградой работу художника по свету в драме Дмитрия Зименко в спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Еще одна «Золотая маска» в 2019 году досталась Музыкальному театру за лучшую работу дирижера Валерия Шелепова в постановке «Винил».