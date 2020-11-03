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В аэропорту «Красноярск» завтра откроется уникальная выставка фотографий

Главная Культура
Красноярск
15:01 3 Ноября 2020
выставка, культура, аэропорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В День народного единства, 4 ноября, в международном аэропорту Красноярска откроется фотовыставка «Россия. Полет через века». Ее цель - познакомить жителей страны с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации.

Проект объединил фотографов из разных уголков страны. В их объективах – завораживающие пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России.

В основе выставки – фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ. Из них около 100 работ отобраны специально к выставке в регионах и включены в местные экспозиции. Часть работ посвящена Победе в Великой Отечественной войне, 75-летие которой наша страна отмечает в этом году.

«Наш проект стал частью праздника. Создавая выставку, мы хотели, чтобы жителям Севера стал ближе Южный берег Крыма, а калининградцам не пришлось лететь на Камчатку, чтобы увидеть ее вулканы. Информация о выставке нашла живой отклик в регионах, и мы благодарны администрациям республик, краев и областей и всем причастным за предоставленную возможность ее продемонстрировать. В этом и есть проявление нашего единства», – рассказал владелец ГК «Регион» Сергей Судариков.  

Организатор проекта – группа компаний «Регион» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и ПАО «Московский Кредитный Банк».

Подробная информация о выставке и полная экспозиция фотографий проекта доступна на сайте rossiapoletcherezveka.ru.

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