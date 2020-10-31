Красноярка смогла повернуть всех членов жюри на шоу «Голос»

30 октября состоялся эфир очередного выпуска девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Там выступила Надежда Самкова из Красноярска, которая исполнила песню Nella Fantasia («В моих мечтах») из фильма «Миссия», музыку к которому написал Эннио Морриконе.

Выступление 36-летней красноярки оказалось примечательным тем, что в момент исполнения композиции к ней поочередно повернулись все члены жюри. Сперва это сделал Сергей Шнуров, а затем поочередно все остальные наставники – Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Баста.

Видео выступления можно посмотреть здесь.

Выступление Самковой вызвала бурю аплодисментов среди зрителей. После завершения выступления каждый из наставников призывал красноярку выбрать его команду. Певица подчеркнула, что не ожидала того, что придется выбирать и пошла в команду к тому, кто первый повернулся – Сергею Шнурову.