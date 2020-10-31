31 октября
Красноярск
погода -3 °C
79.33
 
€ 92.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярка смогла повернуть всех членов жюри на шоу «Голос»

Главная Культура
Красноярск
12:05 31 Октября 2020
культура, красноярск, песни, песня, голос, опера
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

30 октября состоялся эфир очередного выпуска девятого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Там выступила Надежда Самкова из Красноярска, которая исполнила песню Nella Fantasia («В моих мечтах») из фильма «Миссия», музыку к которому написал Эннио Морриконе.

Выступление 36-летней красноярки оказалось примечательным тем, что в момент исполнения композиции к ней поочередно повернулись все члены жюри. Сперва это сделал Сергей Шнуров, а затем поочередно все остальные наставники – Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Баста.

Видео выступления можно посмотреть здесь.

Выступление Самковой вызвала бурю аплодисментов среди зрителей. После завершения выступления каждый из наставников призывал красноярку выбрать его команду. Певица подчеркнула, что не ожидала того, что придется выбирать и пошла в команду к тому, кто первый повернулся – Сергею Шнурову.   

 

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Учреждения культуры в Красноярске отменяют все массовые мероприятия

Учреждения культуры в Красноярске отменяют все массовые мероприятия

27 Октября 2020 г.
Большую часть событий переведут в онлайн-формат
Новости Красноярска: Музыкант из Красноярска стал участником проекта «Академия звука»

Музыкант из Красноярска стал участником проекта «Академия звука»

24 Октября 2020 г.
Он может стать звездой
Новости Красноярска: Агентство по туризму выбирает лучшие фото о жизни в «Енисейской Сибири»

Агентство по туризму выбирает лучшие фото о жизни в «Енисейской Сибири»

23 Октября 2020 г.
Конкурс проходит в соцсетях
Новости Красноярска: Музыкальный театр в Красноярске приостановил показы спектаклей

Музыкальный театр в Красноярске приостановил показы спектаклей

21 Октября 2020 г.
Билеты можно вернуть в кассу театра
Новости Красноярска: Артисты Театра оперы и балета дадут концерты «Песни нашей Победы» в социальных учреждениях Красноярска

Артисты Театра оперы и балета дадут концерты «Песни нашей Победы» в социальных учреждениях Красноярска

13 Октября 2020 г.
Старт - 16 октября
Новости Красноярска: Forbes включил Красноярск в десятку городов, сделавших скачок в урбанистике и культуре

Forbes включил Красноярск в десятку городов, сделавших скачок в урбанистике и культуре

12 Октября 2020 г.
Авторы рейтинга выделяют в основном культурные достижения краевого центра
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

31 Октября 2020 г.
В команде обнаружен коронавирус
Новости Красноярска: Заблудившийся на «Столбах» мужчина вернулся домой спустя сутки

Заблудившийся на «Столбах» мужчина вернулся домой спустя сутки

30 Октября 2020 г.
В три часа ночи он позвонил родным и сказал, что заблудился
Новости Красноярска: Стало известно об обысках у директора «Красноярского ЦСМ»

Стало известно об обысках у директора «Красноярского ЦСМ»

27 Октября 2020 г.
Василий Моргун руководит учреждением с 2002 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru