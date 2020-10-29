Поколение 2020: школьная пора в заячьем отражении

Кто-то любит котиков, кто-то любит кошечек, все взрослые – по-разному. А вот практически все дети любят зайчиков. Потому что сами они зайчики.

«Зайка, ты умылся?» – спрашивает бабушка перед завтраком.

«Здравствуйте, зайки мои!» – приветствует детей учительница.

«Я люблю тебя, мой зайчик» – говорит мама перед сном и целует в макушку.

Вроде бы зайчики годам к десяти должны уже ускакать в лес, но нет! Зайчики - они везде: кажется, что дети уже совсем большие, но тут и там проскочит зайчик. У моих учеников из 5-х, 6-х и 7-х классов (а это, на минуточку, в среднем от 11 до 13 лет) зайчики были замечены всюду: то на тетрадке он сидит, то притаится на верхушке шариковой ручки, то в качестве брелока подпрыгивает вместе с рюкзаком.

Зато в школьном дворе после уроков они забывают про всех своих зайчиков, когда разговаривают матом. Матом говорят мальчики-зайчики своим еще неизменившимся голосом, матом говорят девочки-припевочки, обсуждая друг друга за спиной, матом говорят и младшеклассники, совсем не понимая значения сказанных ими слов. Или разнообразия всех возможных значений.

Так как же сделать так, чтобы эти зайчики, превращаясь в котов и кошечек, учились превращать свою речь из языка орков в лепетание эльфов? И тут на помощь приходит все та же литература. Русская, зарубежная, любая. Которую нужно читать, а не смотреть на ютубе. Родители убеждены, что детей читать не заставишь. Да и как тут привить любовь к чтению, если в седьмом классе проходят обрядную русскую литературу (зачем им это в период пубертата?). Ее они не понимают, смысла в происходящем не видят, а замечают только свое изменяющееся тело и думают, что с этим делать.

Однако выход есть: это читать самим. Да-да, читать детям на ночь. Может, не каждый день, но иногда, к примеру, создать такие «вечера чтений». Читайте им хоть до 18-ти лет! Рассказывайте сюжеты, истории, да хоть офисные интриги, просто заменяйте реальных людей на персонажей с фэнтези. Кстати, именно по такому принципу был написан сценарий любимого поколением 90-х фильма «Десятое королевство». А любили его за двойную реальность, которая отвлекала нас от суровых постперестроечных времен.

А сколько есть книг про самих зайчиков! Это и «Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло, и «Кролик Питер» Беатрикс Хелен Поттер, и «Юлиус Одуванчик» Андреаса Шмахтла, и даже незабвенный «Дедушка Мазай и зайцы» Николая Некрасова. Да много их. Главное, организовать такие чтения, потому что это еще и то самое ценное время, когда вы бываете вместе. И тогда не нужно будет заставлять себя читать книгу «для развития души» или потому что «русские – читающая нация». Душу развивают и нежат как раз те самые зайчики. А вы читайте детям сами, чтобы зайчики были с ними всегда. Пусть они пробудут в их жизни как можно дольше, в перерывах между попытками покурить в школьном туалете.

текст: Ирина Прудиус