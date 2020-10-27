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Учреждения культуры в Красноярске отменяют все массовые мероприятия

Главная Культура
Красноярск
10:28 27 Октября 2020
культура, концерт, спектакли, театры, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В администрации Красноярска предупредили об отмене всех массовых мероприятий в городских учреждениях культуры. В мэрии подчеркивают, что большую часть событий переведут в онлайн-формат, но при этом не отменяются показы фильмов и анимации, продолжают работать экспозиции в музеях, читальные залы в библиотеках, творческие студии и кружки.

«До снятия ограничений культурные работники сделают упор на онлайн-работу с аудиторией. Как и в последние полгода, социальные сети библиотек, музеев, кинотеатров и дворцов культуры наполнятся виртуальными мероприятиями: лекциями и мастер-классами, квизами и квестами, играми и викторинами. Помимо интерактива, на страничках учреждений можно увидеть и множество познавательных постов», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ближайшая акция, которая пройдет в онлан-формате – Всероссийская «Ночь искусств – 2020». Добавим, что об отмене всех массовых мероприятий из-за коронавируса накануне сообщил «Дом кино». Приостановлены проекты «Час хорошего кино», «Золотая осень» и «Патриот». Показы фильмов продолжаются по обычному расписанию.

 

Фото: vk.com/domkinokrsk

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