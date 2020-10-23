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Агентство по туризму выбирает лучшие фото о жизни в «Енисейской Сибири»

Главная Культура
Красноярск
10:01 23 Октября 2020
конкурс, фотография, енисей, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Агентство по туризму Красноярского края объявило конкурс фотографий о жизни в «Енисейской Сибири». Жителям Красноярского края, Хакасии и Тывы предлагают опубликовать на своих страницах в Инстаграме фото, на которых «отражена уникальность и красота Енисея, а также показана современная жизнь на берегах реки, объединившей и сформировавшей самобытность регионов Енисейской Сибири».

Важно поставить хештэг #ПроЕнисейскуюСибирь и отметить аккаунты организаторов @krasnoyarsk2019 и @visitsiberia.info. Фотографию необходимо сопроводить постом с рассказом о снимке.

Победители получат призы от организаторов и партнеров конкурса.
 

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