Агентство по туризму выбирает лучшие фото о жизни в «Енисейской Сибири»

Агентство по туризму Красноярского края объявило конкурс фотографий о жизни в «Енисейской Сибири». Жителям Красноярского края, Хакасии и Тывы предлагают опубликовать на своих страницах в Инстаграме фото, на которых «отражена уникальность и красота Енисея, а также показана современная жизнь на берегах реки, объединившей и сформировавшей самобытность регионов Енисейской Сибири».

Важно поставить хештэг #ПроЕнисейскуюСибирь и отметить аккаунты организаторов @krasnoyarsk2019 и @visitsiberia.info. Фотографию необходимо сопроводить постом с рассказом о снимке.

Победители получат призы от организаторов и партнеров конкурса.

