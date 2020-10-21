Музыкальный театр в Красноярске приостановил показы спектаклей

Спектакли в Музыкальном театре Красноярска приостановлены до 31 октября. Руководство приняло такое решение из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе. Сдать билеты можно в кассу театра на проспекте Мира, 129 до 31 декабря, это касается и тех билетов, что были приобретены через распространителей. Если же зритель покупал билеты через сайт театра, то деньги вернутся автоматически.

«Если билеты приобретались у других билетных операторов, то для возврата необходимо обращаться к ним», - сообщили в пресс-службе Музыкального театра.

Артисты вернутся на сцену, как только ситуация с простудными заболеваниями стабилизируется. Руководство театра приносит зрителям извинения за причиненные неудобства.

Фото: krasnoyarsk.icity.life