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Артисты Театра оперы и балета дадут концерты «Песни нашей Победы» в социальных учреждениях Красноярска

Главная Культура
Красноярск
08:59 13 Октября 2020
концерт, красноярск, театр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 16 октября по 14 декабря Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского в рамках проекта «МЫ вместе!» даст семь выездных концертов в краевые социальные учреждения. Миссия артистов – подарить эмоции пожилым гражданам, волею судьбы пребывающим в хосписах, учреждениях для инвалидов, реабилитационных центрах, специализированных учреждениях для ветеранов.

Программа концертов «Песни нашей Победы», приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, собрана из всеми любимых произведений советской и российской песенной классики – «Прощание славянки», «Священная война», «Синий платочек», «Смуглянка», «Журавли» и другие.

Песни прозвучат в исполнении народного артиста России Владимира Ефимова, заслуженного артиста России Олега Алексеева, заслуженной артистки России Наталии Соколовой, молодых артистов Анны Киселевой, Андрея Колобова, Екатерины Кочетовой, Вячеслава Нечипуренко, Натальи Плотниковой, Дарьи Рябинко, Бориса Сабирова, Алексея Соколова, Инны Сподиной, Романа Хобты, артистов хора и оркестра театра.

График выездных концертов:

- 16 октября – Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова (Красноярск, Металлургов,22),

- 21 октября - Гарнизонный военный госпиталь № 2 (Красноярск, Горького, 2),

- 29 октября – Емельяновский районный Дом культуры (пгт. Емельяново, Декабристов, 85а),

- 31 октября - ЦКС Есаульского района (Березовский район, с. Есаулово, Кирова, 2),

- 11 ноября - Дворец культуры "Свердловский"(Красноярск, Вавилова, 1в),

- 14 ноября - ГДК «Энергетик» (Дивногорск, Комсомольская, 6),

- 14 декабря - Дом офицеров (Красноярск, Перенсона, 20).

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