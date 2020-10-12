12 октября
Красноярск
погода +2 °C
77.03
 
€ 90.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Forbes включил Красноярск в десятку городов, сделавших скачок в урбанистике и культуре

Главная Культура
Красноярск
10:05 12 Октября 2020
культура, рейтинг, награды и премии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярск попал в десятку городов, сделавших самый серьезный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни по версии Forbes Life. Авторы исследования оценивали прогресс за последние 10 лет.

Аналитики хвалят Красноярск в основном за достижения в сфере культуры, ничего не выделяя в убранистике. Так, город отмечен за проведение первого в России биеннале современного искусства и регулярные выставки азиатских художников.

Основными культурными центрами Красноярска авторы исследования называют музейный центр «Площадь Мира» и проект «Красноярская ярмарка книжной культуры».

В число передовых городов в сфере культуры и урбанистики Forbes также включил Иркутск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург Ярославль, Кострому, Владивосток и Тулу.

 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бесплатная экскурсия по Историческому кварталу Красноярска состоится в выходные

Бесплатная экскурсия по Историческому кварталу Красноярска состоится в выходные

9 Октября 2020 г.
Авторы подготовили интригующие факты про старинные здания
Новости Красноярска: Красноярским певцам помогут выйти на всероссийский уровень

Красноярским певцам помогут выйти на всероссийский уровень

8 Октября 2020 г.
Стартует прием заявок в проект «Академия Звука»
Новости Красноярска: В городском управлении культуры новый руководитель

В городском управлении культуры новый руководитель

7 Октября 2020 г.
Им стала Любовь Сахарова
Новости Красноярска: Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома-музея Красикова

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома-музея Красикова

7 Октября 2020 г.
Историческое здание находится на ул. Ленина, 124
Новости Красноярска: «Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

«Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

5 Октября 2020 г.
На конкурс подано более 200 заявок
Новости Красноярска: Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

5 Октября 2020 г.
Премьера состоится 15 октября
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

Житель краевого центра выиграл 200 000 рублей на популярной телевизионной передаче

12 Октября 2020 г.
Он сыграл в «Кто хочет стать миллионером?»
Новости Красноярска: Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

Общественники проверили выполнение мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» на КрАЗе

12 Октября 2020 г.
КрАЗ полностью перешел на использование экопека
Новости Красноярска: Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

Жительница Железногорска стала жертвой крупного мошенничества

12 Октября 2020 г.
Ее обманным путем вынудили оформить крупный кредит
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru