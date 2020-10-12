Forbes включил Красноярск в десятку городов, сделавших скачок в урбанистике и культуре

Красноярск попал в десятку городов, сделавших самый серьезный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни по версии Forbes Life. Авторы исследования оценивали прогресс за последние 10 лет.

Аналитики хвалят Красноярск в основном за достижения в сфере культуры, ничего не выделяя в убранистике. Так, город отмечен за проведение первого в России биеннале современного искусства и регулярные выставки азиатских художников.

Основными культурными центрами Красноярска авторы исследования называют музейный центр «Площадь Мира» и проект «Красноярская ярмарка книжной культуры».

В число передовых городов в сфере культуры и урбанистики Forbes также включил Иркутск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург Ярославль, Кострому, Владивосток и Тулу.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf