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Бесплатная экскурсия по Историческому кварталу Красноярска состоится в выходные

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Красноярск
10:27 9 Октября 2020
экскурсия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Туристско-информационный центр запланировал премьеру авторской экскурсии по Историческому кварталу Красноярска на субботу, 10 октября. Во время прогулки заместитель генерального директора АО «Исторический квартал» и эксперт по охране объектов культурного наследия Юрий Тихонович расскажет интригующие факты про здания, построенные в начале XX века.

«Во время авторской̆ экскурсии вы узнаете: как сохраняют объекты деревянного зодчества, зачем нужны научные исследования до проведения реставраций, какие технологии применяют, а где лучше ориентироваться на традиционные методы», – uоворится в описании экскурсии на странице Visitsiberia.info в «Инстаграме».

Группа собирается в 10:00 на ул. Горького, 19. Кроме того, Центр путешественников в следующую пятницу, 16 октября, поведет всех желающих на утреннюю прогулку на Торгашинский хребет. Старт в 7:00 от остановки «Школа» на ул. Саянская, что через дорогу от гимназии №14. Прогулка займет около полутора часов. Участие бесплатное, без предварительной записи.

 

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