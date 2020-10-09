Бесплатная экскурсия по Историческому кварталу Красноярска состоится в выходные

Туристско-информационный центр запланировал премьеру авторской экскурсии по Историческому кварталу Красноярска на субботу, 10 октября. Во время прогулки заместитель генерального директора АО «Исторический квартал» и эксперт по охране объектов культурного наследия Юрий Тихонович расскажет интригующие факты про здания, построенные в начале XX века.

«Во время авторской̆ экскурсии вы узнаете: как сохраняют объекты деревянного зодчества, зачем нужны научные исследования до проведения реставраций, какие технологии применяют, а где лучше ориентироваться на традиционные методы», – uоворится в описании экскурсии на странице Visitsiberia.info в «Инстаграме».

Группа собирается в 10:00 на ул. Горького, 19. Кроме того, Центр путешественников в следующую пятницу, 16 октября, поведет всех желающих на утреннюю прогулку на Торгашинский хребет. Старт в 7:00 от остановки «Школа» на ул. Саянская, что через дорогу от гимназии №14. Прогулка займет около полутора часов. Участие бесплатное, без предварительной записи.



