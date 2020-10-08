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Красноярским певцам помогут выйти на всероссийский уровень

Главная Культура
Красноярск
09:02 8 Октября 2020
песни, конкурс, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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У красноярских певцов появилась возможность стать звездами всероссийского масштаба. До 18 октября открыт прием заявок в проект «Академия Звука», наставниками которого станут артисты Мальбэк и Сюзанна.

Жюри рассмотрит заявки певцов старше 18 лет, которые опубликуют треки на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #АкадемияЗвука. Важно: продолжительность песни не более полутора минут, жанр любой, доступ к посту должен быть открыт до 18 октября включительно.

На этом этапе жюри определит 40 участников, которые отправятся на бесплатное обучение в музыкальные лагеря в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В течение двух недель артистов будут обучать вокалу, продюсированию песен, хореографии, игре на музыкальных инструментах, расскажут об истории музыки, посвятят в музыкальный менеджмент, авторское право и саунд-дизайн.

«По окончании работы музыкальных лагерей звездные наставники выберут 20 наиболее талантливых учеников для участия в финальном концерте в Санкт-Петербурге, где в ходе голосования жюри определятся 10 победителей проекта «Академии звука», которые смогут заключить контракт с международным музыкальным дистрибьютором на выпуск и продвижение записанного в ходе конкурса авторского трека. Кроме того, в рамках специальной номинации телеканал ТНТ MUSIC и одноименный лейбл выберут своего победителя, которому будет предложено заключить контракт на съемку клипа», – сообщили в пресс-службе «Роскульт Центра».

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