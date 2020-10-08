Красноярским певцам помогут выйти на всероссийский уровень

У красноярских певцов появилась возможность стать звездами всероссийского масштаба. До 18 октября открыт прием заявок в проект «Академия Звука», наставниками которого станут артисты Мальбэк и Сюзанна.

Жюри рассмотрит заявки певцов старше 18 лет, которые опубликуют треки на своей странице во «ВКонтакте» с хештегом #АкадемияЗвука. Важно: продолжительность песни не более полутора минут, жанр любой, доступ к посту должен быть открыт до 18 октября включительно.

На этом этапе жюри определит 40 участников, которые отправятся на бесплатное обучение в музыкальные лагеря в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В течение двух недель артистов будут обучать вокалу, продюсированию песен, хореографии, игре на музыкальных инструментах, расскажут об истории музыки, посвятят в музыкальный менеджмент, авторское право и саунд-дизайн.