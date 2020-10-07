В городском управлении культуры новый руководитель

В управлении культуры администрации Красноярска назначен новый руководитель. Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал о назначении Любови Сахаровой.

В августе текущего года она начала работу в управлении в качестве исполняющей обязанности руководителя, после того как уволился Сергей Костюков. Он проработал в этой должности 2 года.

Сахарова родилась в 1983 году. Имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации», также закончила Кемеровский государственный университет культуры и искусства, где стала дипломированным режиссером театрализованных представлений и праздников. В ее трудовой биографии значатся различные Дворцы культуры, краевая филармония и телекомпания ТВК.

Имеет ряд наград от министра культуры, губернатора региона и мэра города. В 2020 году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.