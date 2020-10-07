7 октября
Красноярск
погода +5 °C
78.51
 
€ 92.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В городском управлении культуры новый руководитель

Главная Культура
Красноярск
12:00 7 Октября 2020
культура, красноярск, администрация, назначение, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В управлении культуры администрации Красноярска назначен новый руководитель. Мэр Красноярска Сергей Еремин подписал о назначении Любови Сахаровой.

В августе текущего года она начала работу в управлении в качестве исполняющей обязанности руководителя, после того как уволился Сергей Костюков. Он проработал в этой должности 2 года.

Сахарова родилась в 1983 году. Имеет высшее образование по специальности «Менеджмент организации», также закончила Кемеровский государственный университет культуры и искусства, где стала дипломированным режиссером театрализованных представлений и праздников. В ее трудовой биографии значатся различные Дворцы культуры, краевая филармония и телекомпания ТВК.

Имеет ряд наград от министра культуры, губернатора региона и мэра города. В 2020 году была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома-музея Красикова

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома-музея Красикова

7 Октября 2020 г.
Историческое здание находится на ул. Ленина, 124
Новости Красноярска: «Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

«Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

5 Октября 2020 г.
На конкурс подано более 200 заявок
Новости Красноярска: Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

5 Октября 2020 г.
Премьера состоится 15 октября
Новости Красноярска: В «Родине» возобновляют кинопоказы

В «Родине» возобновляют кинопоказы

15 Сентября 2020 г.
Они будут бесплатными
Новости Красноярска: Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

3 Сентября 2020 г.
Над ней артисты работали весь прошлый сезон
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

3 Сентября 2020 г.
Там состоится X Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»
Новости компаний
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Названы самые обледенелые участки трасс в Красноярском крае

Названы самые обледенелые участки трасс в Красноярском крае

2 Октября 2020 г.
Водителям на летней резине не стоит там проезжать
Новости Красноярска: Подросток сбежал из суда в Красноярске после приговора

Подросток сбежал из суда в Красноярске после приговора

2 Октября 2020 г.
Он попытался скрыться через окно
Новости Красноярска: Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

2 Октября 2020 г.
Пройдут общественные слушания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru