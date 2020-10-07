7 октября
Красноярск
погода +5 °C
78.51
 
€ 92.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома-музея Красикова

Главная Культура
Красноярск
09:52 7 Октября 2020
музей, реконструкция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске реконструируют дом-музей революционера Петра Красикова на ул. Ленина, 124. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

Запланирована реконструкция двухэтажного дома с подвалом, а также ворот и калиток. В планах восстановление инженерных сетей, благоустройство тротуаров, монтаж освещения.

«Реконструкция Дома-музея Красикова осуществляется для его современного использования. Здесь будут проводить ознакомительные экскурсии, мастер-классы, семинары, лекции, беседы, а также иные просветительские мероприятия. Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Генеральная проектная организация – ООО «Наследие», – сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Отметим, что в начале XIX века в доме на Ленина, 124 жил протоиерей красноярского Богородице-Рождественского кафедрального собора Василий Дмитриевич Касьянов, который знаменит своей просветительской деятельностью и созданием городской летописи. Петр Красиков – его внук.

К революционному большевистскому движению он примкнул во время учебы на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. За активную деятельность в партии «Освобождение труда» его арестовали, а в 1895 году сослали к родственникам в Сибирь. В Красноярске Петр Красиков познакомился с Лениным, поэтому Владимир Ильич часто бывал в доме, который скоро ждет реконструкция. В 1970-м особняк Красикова стал музеем.

фото: museum.ru

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В городском управлении культуры новый руководитель

В городском управлении культуры новый руководитель

7 Октября 2020 г.
Им стала Любовь Сахарова
Новости Красноярска: «Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

«Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

5 Октября 2020 г.
На конкурс подано более 200 заявок
Новости Красноярска: Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

5 Октября 2020 г.
Премьера состоится 15 октября
Новости Красноярска: В «Родине» возобновляют кинопоказы

В «Родине» возобновляют кинопоказы

15 Сентября 2020 г.
Они будут бесплатными
Новости Красноярска: Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

3 Сентября 2020 г.
Над ней артисты работали весь прошлый сезон
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

3 Сентября 2020 г.
Там состоится X Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»
Новости компаний
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

Красноярцев спросят о выделении Солнечного в отдельный район города

2 Октября 2020 г.
Пройдут общественные слушания
Новости Красноярска: В МЧС назвали главные риски октября

В МЧС назвали главные риски октября

2 Октября 2020 г.
Людей просят соблюдать осторожность
Новости Красноярска: Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей

2 Октября 2020 г.
Команда в трех очках от зоны вылета
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru