Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции дома-музея Красикова

В Красноярске реконструируют дом-музей революционера Петра Красикова на ул. Ленина, 124. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия.

Запланирована реконструкция двухэтажного дома с подвалом, а также ворот и калиток. В планах восстановление инженерных сетей, благоустройство тротуаров, монтаж освещения.

«Реконструкция Дома-музея Красикова осуществляется для его современного использования. Здесь будут проводить ознакомительные экскурсии, мастер-классы, семинары, лекции, беседы, а также иные просветительские мероприятия. Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Генеральная проектная организация – ООО «Наследие», – сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Отметим, что в начале XIX века в доме на Ленина, 124 жил протоиерей красноярского Богородице-Рождественского кафедрального собора Василий Дмитриевич Касьянов, который знаменит своей просветительской деятельностью и созданием городской летописи. Петр Красиков – его внук.

К революционному большевистскому движению он примкнул во время учебы на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. За активную деятельность в партии «Освобождение труда» его арестовали, а в 1895 году сослали к родственникам в Сибирь. В Красноярске Петр Красиков познакомился с Лениным, поэтому Владимир Ильич часто бывал в доме, который скоро ждет реконструкция. В 1970-м особняк Красикова стал музеем.



фото: museum.ru