«Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

Арт-объект «Ротонда памяти и славы» у музейного центра «Площадь Мира» вошла в шорт-лист архитектурной премии в области деревянного строительства «Архивуд». На конкурс было подано более 200 заявок со всей России, до финала дошли 54 проекта.

Красноярская «Ротонда» представлена в номинации «Арт-объект». На сайте премии www.premiya.arhiwood.com открыто голосование за лучшую работу.

Напомним, что «Ротонду» установили минувшим летом. Она стала самым масштабным арт-проектом красноярского музейного центра.

Добавим, что на прошлой неделе в администрации Красноярска сообщили еще об одном успехе красноярских архитекторов. Проект благоустройства правобережной набережной Красноярска получил гран-при конкурса «Зодчество в Сибири – 2020» и золотой диплом в номинации «Благоустройство».