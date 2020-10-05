5 октября
Красноярск
погода +6 °C
78.09
 
€ 91.58
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Ротонда» с набережной Красноярска вошла в шорт-лист престижного архитектурного конкурса

Главная Культура
Красноярск
09:56 5 Октября 2020
красноярск, архитектура, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Арт-объект «Ротонда памяти и славы» у музейного центра «Площадь Мира» вошла в шорт-лист архитектурной премии в области деревянного строительства «Архивуд». На конкурс было подано более 200 заявок со всей России, до финала дошли 54 проекта.

Красноярская «Ротонда» представлена в номинации «Арт-объект». На сайте премии www.premiya.arhiwood.com открыто голосование за лучшую работу.

Напомним, что «Ротонду» установили минувшим летом. Она стала самым масштабным арт-проектом красноярского музейного центра.

Добавим, что на прошлой неделе в администрации Красноярска сообщили еще об одном успехе красноярских архитекторов. Проект благоустройства правобережной набережной Красноярска получил гран-при конкурса «Зодчество в Сибири – 2020» и золотой диплом в номинации «Благоустройство».

Культура / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

5 Октября 2020 г.
Премьера состоится 15 октября
Новости Красноярска: В «Родине» возобновляют кинопоказы

В «Родине» возобновляют кинопоказы

15 Сентября 2020 г.
Они будут бесплатными
Новости Красноярска: Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

Красноярский театр оперы и балета подготовил мировую премьеру

3 Сентября 2020 г.
Над ней артисты работали весь прошлый сезон
Новости Красноярска: Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

Красноярский театр кукол везет свой спектакль в Екатеринбург

3 Сентября 2020 г.
Там состоится X Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий»
Новости Красноярска: Красноярский ТЮЗ объявил о старте нового сезона

Красноярский ТЮЗ объявил о старте нового сезона

3 Сентября 2020 г.
Для зрителей подготовили две премьеры
Новости Красноярска: Подпорные стены на левобережной набережной украсят граффити

Подпорные стены на левобережной набережной украсят граффити

31 Августа 2020 г.
Художники переносят на уличные полотна утвержденные эскизы
Новости компаний
29/09
МТС покажет красноярцам северное сияние над плато Путорана при помощи VR-технологий
25/09
Красноярским старшеклассникам рассказали об искусственном интеллекте
25/09
У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты ЦСМ проверили кефир из красноярских магазинов

Эксперты ЦСМ проверили кефир из красноярских магазинов

1 Октября 2020 г.
Только четыре образца признали качественными
Новости Красноярска: Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

Красноярские врачи в полете спасли пассажирку рейса Москва-Симферополь

30 Сентября 2020 г.
Женщина потеряла создание
Новости Красноярска: В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

В Красноярске за 84 млн рублей продают самую дорогую квартиру в Сибири

30 Сентября 2020 г.
В прошлом году она продавалась за 9,5 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru