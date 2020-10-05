Юный красноярец сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского

Красноярский подросток Сергей Гиро сыграл главную роль в фильме Валерия Тодоровского «Гипноз». Эта картина заявлена в программе Московского кинофестиваля.

На больших экранах премьера фильма состоится 15 октября. По сюжету главный герой – 16-летний подросток – страдает лунатизмом и начинает посещать сеансы гипноза у психотерапевта. Через некоторое время родители замечают, что с сыном происходит что-то странное. Актер Сергей Гиро – воспитанник красноярской музейно-театральной студии «Сибирячок». Он рассказал, что на главную роль в фильме Тодоровского его утвердили быстро.

«Сначала меня попросили записать самопробу в Красноярске, потом пригласили в Москву на очные пробы. После очных проб я вернулся домой, прошло буквально три дня, мне звонят в одиннадцать вечера по красноярскому времени и говорят, что утвердили. И высылают сразу билеты — через два дня лететь в Москву. Вот так», – цитирует 16-летнего актера портал kg-rostov.ru.

Отметим, что Сергей Гиро играл в спектаклях по мотивам произведений Виктора Астафьева «Конь с розовой гривой», «Трещина», «Недетское время».