Красноярский ТЮЗ объявил о старте нового сезона

Новый театральный сезон стартует в красноярском ТЮЗе. Касса театра уже открыта, а первый спектакль состоится 11 сентября – это будет «Алиса». Режиссеры и артисты подготовили для зрителей две премьеры: спектакль Никиты Бетехтина о взрослении «Хлебзавод» и новинка для семейной аудитории «Меня удочерила горилла» Анны Бессчастновой.

Из-за пандемии в зрительном зале предусмотрена шахматная рассадка – поэтому билетов на спектакли теперь продается значительно меньше, но это не повлияло на их стоимость. Отметим, что из-за коронавирусных ограничений театры в Красноярске не работали полгода.

«Сложившаяся во всем мире ситуация – стала настоящим вызовом, и, с другой стороны, дала театру возможность освоить новые направления, формы, технологии. Так что, совсем скоро – еще больше интересных проектов и событий в программе «ТЮЗ+». А пока – приглашаем вас на уже полюбившиеся спектакли и яркие премьеры!» –отметила директор театра Наталья Кочорашвили.

В ТЮЗе предупреждают, что при входе всех посетителей будут измерять температуру бесконтактно, также важно быть в маске.

Отметим, что Красноярский оперный театр начнет сезон с мировой премьеры. Диптих «Ленинградская симфония» коллектив готовил весь прошлый сезон. Премьеры пройдут 6 и 7 сентября.

Фото: cultura24.ru