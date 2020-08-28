Для красноярских врачей сыграет оркестр

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева пройдет 31 августа в БКЗ. Об этом рассказали в краевом министерстве культуры.

Этот концерт будет посвящен врачам, добровольцам и всем, кто на протяжении долгих месяцев борется с коронавирусом. На него приглашены медики, волонтеры, работники социальных служб.

«Выступление Симфонического оркестра Мариинского театра станет первым «живым» после ослабления ограничительных мер в крае. Оркестр по праву считается одним из лучших симфонических коллективов современности. Концерт состоится под патронатом губернатора края, который лично пригласил маэстро Гергиева дать концерт в Красноярске», - пояснили в министерстве культуры.

Отметим, что в зале должны быть соблюдены санитарные нормы - социальная дистанция и загрузка не более 50%. За выполнением требований будут следить контролеры и волонтеры. Следующий концерт оркестра в Красноярске пройдет весной 2021 в рамках Московского Пасхального фестиваля.

Фото: Известия /Андрей Эрштрем