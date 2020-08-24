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Прощайте, духовный наставник…

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Красноярск
12:19 24 Августа 2020
писатель, в красноярском крае, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Ушел из жизни еще один человек, крепко связывавший меня с Дивногорском. 22 августа перестало биться сердце Владлена Николаевича Белкина – почётного гражданина нашего города, мудрейшего и добрейшего человека, безукоризненного поэта, члена Союза писателей России и бывшего председателя красноярской писательской организации. Именно этот человек сумел в 2006 году подобрать нужные слова, чтобы оставить меня в литературе, иначе бы я точно завязал со столь безнадежным, как мне тогда казалось, занятием. Этот же человек почти всегда становился самым первым читателем моих рассказов, повестей и даже пока единственного романа, концовку которого Владлен Николаевич так и не увидел. При этом он никогда не давал мне советов, утверждая, что поэт прозаику не подсказчик, а лишь высказывал свое мнение о сюжетах и степени их злободневности, поддерживал сам факт того, что молодые люди в столь смутное время еще отваживаются тратить время на литературу.

Владлен Белкин, впервые познакомившийся с моими произведениями в 2005-м, а чуть позже и со мной лично, очень долго настаивал на том, чтоб меня приняли в Союз писателей России. И вскоре дал мне рекомендацию для вступления в СПР, успев к тому моменту написать предисловие к моей книге «Молодые и дерзкие». Таким образом, сам факт того, что я не забросил литературное творчество, издал несколько книг, получил какие-то премии и до сих пор пишу, – колоссальная заслуга Владлена Николаевича. Я звонил ему даже из Санкт-Петербурга, когда переехал туда жить. А после моего возвращения в Дивногорск наши творческие и, не побоюсь этого слова, дружеские встречи стали еще более частыми, чем раньше. Невозможно подобрать правильные слова, дабы описать то, как Владлен Николаевич радовался тому, что я начал работать с детьми и передавать им свой литературный (и журналистский) опыт.

В последнее время лучший поэт в истории Дивногорска все чаще и чаще болел. Об этом неоднократно (иногда – вскользь или вообще намеками) говорили его супруга, работники сферы культуры и наши общие знакомые. Но сам Владлен Николаевич, когда я его навещал, неизменно уверял, что все хорошо, что он вполне бодр и что никаких поводов для уныния нет.

Мы могли встретиться с ним в самом конце июля. Я проходил мимо дома на 30 лет Победы, в котором жил Владлен Белкин, и позвонил своему духовному наставнику, чтобы уточнить, можно ли забежать на полчасика в гости. Он скромно, но без какой-либо тревожности, ответил, что сейчас не самое подходящее время, что лучше немножко подождать, а вот осенью уже непременно встретимся, обсудим кое-какие накопившиеся вопросы, а заодно – и мой роман…

Владлен Белкин не дожил до своего 90-летия всего четыре с половиной месяца. Для меня лично это невосполнимая утрата. Людей, ради которых мне хотелось бы и дальше жить в Дивногорске, продолжая именно здесь свою творческую деятельность, почти не осталось. Равно как и тех, кто подобного рода деятельность хоть немного ценил бы, умея и желая замечать ещё кого-нибудь, кроме себя любимых, и что-нибудь, кроме низменных животных наслаждений, которые так часто высмеивал Владлен Николаевич.

 

Степан РАТНИКОВ

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