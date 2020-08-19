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В Красноярске заработал музейный центр «Площадь Мира»

Главная Культура
Красноярск
14:02 19 Августа 2020
музей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Музейный центр «Площадь Мира» возобновил работу после карантина. Для посетителей подготовили премьерную экспозицию к 75-летию Великой Победы «Этот день мы приближали…». Она рассказывает про сибирский тыл.

При входе в музей оборудован новый масштабный арт-объект – «Ротонда памяти и славы» – он уже стал любимым местом для фотографий в центре города. Цены на билеты не изменились – 250 рублей для взрослых, 150 рублей – для школьников, студентов и пенсионеров. Все медики до конца сентября смогут посетить музейный центр бесплатно – для этого потребуется служебное удостоверение или служебный пропуск.

Режим работы сохраняется: во вторник, среду, пятницу и воскресенье с 11:00 до 19:00, в четверг и субботу с 11:00 до 21:00, понедельник – выходной. Касса музея закрывается за полчаса до конца рабочего времени музея. График обеденных перерывов кассы: 14:00-14:30; 17:00-17:30», - рассказали в пресс-службе музейного центра.

В условиях пандемии посетителей просят соблюдать все санитарные предписания: обрабатывать руки антисептиками, носить маску и держать дистанцию. Экскурсии будут проводить для не более пяти человек.

 

фото: «Площадь Мира»

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