В Красноярском крае на развитие транспорта и дорог направят более 150 млрд рублей

Средства пойдут на проектирование и строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. А также возведение новой трамвайной ветки в Солнечном, модернизацию дорожной сети в Красноярском крае, покупку авиа и автотранспорта. Об этом пишут на сайте регионального правительства.

Государственную программу по развитию транспортной системы в регионе приняли на заседании правительства края. Главные цели документа: увеличение протяжённости дорог, рост пассажирооборота на субсидируемых маршрутах, снижение числа погибших в ДТП.

Объём финансирования программы на 2023 год — 36,6 млрд руб., в 2024 году — 64,1 млрд руб., в 2025 году — 51,6 млрд руб.

Почти 75 млрд руб. направят на первую ветку скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта, в частности, разработают проектно-сметную документацию и построят объект.

Около 3 млрд руб. направят на строительство новой трамвайной линии с правого берега в мкр. Солнечный и модернизацию путей на правобережье (включая продление линии от Крастэц до а/в «Восточный»).

Более 58 млрд рублей пойдут на дорожную деятельность. В 2023 году закончат строительство Высокогорского моста. Продолжат реконструкцию маршрута Красноярск–Элита и автодороги «Енисейск – Высокогорский» (27 – 57 км). Дорога соединяется с пос. Епишино и через него с магистральной дорогой Епишино – Северо-Енисейский.

В 2024 году запланировано начало строительства автодороги пос. Известковый – ул. Лесная – Николаевский мост – ул. Куйбышева – Северное шоссе (на участке от ул. Лесная – до Николаевского моста в Красноярске). Также в планах реконструкция маршрута Раздолинск – Южно-Енисейский – Кировский и участка на подъезде к Партизанску в Мотыгинском районе.

До 2025 года отремонтируют дорогу Шадрино – Подсосное в Козульском и Назаровском районах, обход Ужура и участок (16 км) на маршруте Ермаковское – Разьезжее – Большая Речка в Ермаковском районе.

Кроме этого, в планах капремонт семи мостов на маршрутах: Саяны – Кордово – Саяны, Сереуль – Степной –Глядень, Енисейск –Пировское, Ирбейское – Новая Солянка, Тюльково – Якушево.

Около миллиарда будет направлено на завершение первого этапа реконструкции перрона в красноярском аэропорту.

До 2025 года более 670 млн руб. пойдёт на покупку трёх вертолётов модификации Ми-8 АМТ/МТВ-1 для краевого авиаперевозчика «КрасАвиа» и оплату лизинговых платежей за 5 приобретённых машин.

В ближайшие три года для муниципальных автопредприятий Красноярского края планируют приобрести 135 новых автобусов (направят более 1,3 млрд руб.).

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов