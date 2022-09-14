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В Красноярском крае в основных отраслях экономики ожидается рост ключевых показателей

Главная Экономика
Красноярск
17:30 14 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, экономика
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В основных отраслях экономики Красноярского края ожидается рост ключевых показателей (объёмы производства, инвестиций, зарплаты и др.)

Например, в АПК в ближайшие два года планируется реализация 9 инвестпроектов (2 в растениеводстве, 6 в животноводстве и 1 в производстве пищевых продуктов). Самый масштабный — строительство завода мощностью 250 тыс. тонн зерна пшеницы в год по производству кормовой добавки DDGS, крахмалов, глютена, биоэтанола. Средняя зарплата в сельском хозяйстве в сравнении с прошлым годом вырастет на 35,8 %, сообщает министерство экономики и регионального развития Красноярского края.

Инвестиции в строительной отрасли направят на поддержание в действующем состоянии мощностей организаций. К 2025 году объём строительства вырастет на 80,4 %, а ввод в эксплуатацию жилья в 2025 году достигнет 1 552 тыс. кв. м.

По информации министерства транспорта, в этом году из-за отмены ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, число пассажиров увеличится на 3,8 % (до 211,8 млн человек). За счёт развития хаба в Красноярске объём авиаперевозок вырастет на 1,3 %. Объём оказанных транспортных услуг увеличится на 46,3 %. Рост объёмов перевезенных грузов будет 15 % и это благодаря реализации в регионе крупных инвестиционных проектов в добывающей сфере и металлургическом производстве. К 2025 году в сравнении с 2021 годом среднемесячная заработная плата увеличится почти на 42 %.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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