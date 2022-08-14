В Омске появились вакансии на работу с производством ракет

Омский филиал Центра имени Хруничева — «Полет» в срочном порядке начал искать рабочих для производства ракет. Как написано в листовке с вакансиями, заводу нужны: слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики, электросварщики и прочие специалисты 4–6 разрядов.

Всего на производстве открыто 23 вакансии, сообщает Om.1 ru.

Зарплаты желающим обещают от 38 до 61 тысячи рублей за месяц, а в довесок предлагают соцпакет. Приличную оплату в размере 59 тысяч рублей предлагают монтажникам электрооборудования летательных аппаратов и операторам станков с программным управлением.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости