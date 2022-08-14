14 августа
Красноярск
погода +23 °C
60.9
 
€ 62.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Омске появились вакансии на работу с производством ракет

Главная Экономика
Красноярск
18:17 14 Августа 2022
общество, омск, сибирь, производство, завод
версия для печати Ico_print

Омский филиал Центра имени Хруничева — «Полет» в срочном порядке начал искать рабочих для производства ракет. Как написано в листовке с вакансиями, заводу нужны: слесари, токари, фрезеровщики, шлифовщики, электросварщики и прочие специалисты 4–6 разрядов. 

Всего на производстве открыто 23 вакансии, сообщает Om.1 ru.

В Омске появились вакансии на работу с производством ракет

Зарплаты желающим обещают от 38 до 61 тысячи рублей за месяц, а в довесок предлагают соцпакет. Приличную оплату в размере 59 тысяч рублей предлагают монтажникам электрооборудования летательных аппаратов и операторам станков с программным управлением.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Бизнесмены из Красноярского края озабочены экспортом своей продукцию в зарубежные страны

Бизнесмены из Красноярского края озабочены экспортом своей продукцию в зарубежные страны

13 Августа 2022 г.
Особенно предпринимателей сейчас волнуют вопросы логистики
Новости Красноярска: Общее дело для общей пользы

Общее дело для общей пользы

1 Июля 2022 г.
В июне в двух районах Красноярска установили новые контейнеры на обновлённых площадках
Новости Красноярска: Что такое диверсификация и для чего она нужна?

Что такое диверсификация и для чего она нужна?

29 Июня 2022 г.
Любые инвестиции связаны с риском, снизить его помогает диверсификация.
Новости Красноярска: Какую дебетовую карту лучше оформить?

Какую дебетовую карту лучше оформить?

14 Июня 2022 г.
Открыть дебетовую карту можно в любом из действующих банков
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края Александр Усс презентует монгольским партнёрам КИП «Енисейская Сибирь»

Губернатор Красноярского края Александр Усс презентует монгольским партнёрам КИП «Енисейская Сибирь»

8 Июня 2022 г.
В презентации 32 масштабных инвестиционных проекта
Новости Красноярска: «Норникель» нарастил производство никеля по итогам первого квартала года

«Норникель» нарастил производство никеля по итогам первого квартала года

26 Апреля 2022 г.
За отчетный период произведено 52 тыс. тонн никеля
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Новости Красноярска: И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

9 Августа 2022 г.
4 августа официально начался приём заявлений от кандидатов, которые хотят стать главой
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

10 Августа 2022 г.
Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали службе «03»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru