Бизнесмены из Красноярского края озабочены экспортом своей продукцию в зарубежные страны

Предприниматели из Красноярского края делятся собственной продукцией с 72 странами.

Ключевые торговые партнёры края – Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия и другие.

Из-за санкционного давления в первую очередь бизнесу необходима поддержка государства при логистике и выходе на новые рынки заграницей. Об этой проблеме предприниматели рассказали на бизнес-пикнике Клуба экспортёров края. Он был создан в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На встрече клуба представители власти вместе с приглашёнными экспертами предприниматели обсудили итоги своей экспортной деятельности за первые пол года 2022 года. Бизнесмены и власти поговорили о сложности и барьерах в поставках заграницу, а также о мерах поддержки экспортёров, которые требуются.

Особенно предпринимателей сейчас волнуют вопросы логистики. Поэтому региональную финансовую поддержку они называют в числе приоритетов.

Заместитель руководителя региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Звездов рассказал о федеральной субсидии на компенсацию около 80% затрат бизнеса на транспортировку именно промышленной продукции. Российский экспортный центр (РЭЦ) до 15 сентября принимает заявки от компаний химотрасли и лесопромышленников.

Фото: Александр Черных / krskstate.ru