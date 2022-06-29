Что такое диверсификация и для чего она нужна?

Любые инвестиции связаны с риском, снизить его помогает диверсификация. Так называется процесс, в основе которого лежит распределение активов в портфеле по разным группам: облигациям, драгоценным металлам, акциям и другим финансовым инструментам.

Портфель: как снизить риски?

Чтобы портфель приносил наибольший доход, в него включают инвестиционные инструменты, которые характеризуются разным уровнем риска. Например, вложения в криптовалюту можно смело назвать самыми рискованными. Меньшим риском, но и меньшей прибылью характеризуются акции. А облигации, золотые слитки и ETF считаются наименее рискованными активами.

Стоимость криптовалюты и акций на небольшом временном промежутке может как резко увеличиться, так и внезапно снизиться. Чтобы контролировать риск, инвесторы прибегают к диверсификации. Они объединяют активы, относящиеся к высокорисковым, с другими. В результате портфель получается сбалансированным. Конечно, потенциальный доход снижается, но и общий риск становится намного меньше, чем у отдельных инструментов. Например, портфель часто составляют из акций, золота и облигаций. В этом случае золото является активом-убежищем, облигации стабилизируют портфель. Акции вот приносят доход, когда рынок растет.

Считается, что активны нужно выбирать так, чтобы они или вообще между собой не коррелировали или делали это в небольшой степени. Тогда в одной и той же ситуации разные активы будет вести себя по-разному. Это позволяет инвестору защитить свой портфель от волатильности и больших потерь.

Диверсификация по странам и отраслям

Диверсификация возможна не только по активам, но и по странам. Например, для снижения риска инвестору стоит вложиться в ценные бумаги китайских, российских, латиноамериканских, американских и европейских компаний. В этом случае, если экономика одних стран будет развиваться медленно, другие государства могут продемонстрировать лучшие результаты.

Также возможна диверсификация по секторам. Среди инвесторов пользуются спросом акции нефтехимических, горнодобывающих компаний, предприятий агропромышленного комплекса, ритейла.

Возможна диверсификация по капитализации. Например, в портфель стоит включать не только “голубые фишки”, но и акции компаний второго эшелона, которые могут показать хорошие результаты.

В портфель можно включить валюты. Инвесторам стоит сформировать мультивалютную корзину из юаня, швейцарского франка и других валют.

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