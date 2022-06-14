Какую дебетовую карту лучше оформить?

Работа в госучреждении, индивидуальная занятость или ведение крупного бизнеса предусматривает получение дохода, который впоследствии тратится на определенные материальные потребности. Чтобы получать финансовую прибыль и ею свободно распоряжаться потребуется дебетовая карта. Это банковский инструмент, к которому прикреплен счет, на который поступает заработная плата или прибыль от ведения бизнеса. Впоследствии банковская карта используется для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных денежных средств.
Критерии выбора банка для открытия дебетовой карты
Открыть дебетовую карту можно в любом из действующих банков. Но, учитывая, что открытие счета и использование банковской карты – это определенное сотрудничество с финансовым учреждением, есть ряд критериев, которые нужно учитывать в поисках банка для открытия дебетовой карты. Среди основных следует выделить:
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надежность банка и его репутация на рынке финансовых услуг;
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предлагаемые тарифные планы;
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наличие системы бонусов, начисления кешбэка;
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поддержка интернет-банкинга;
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доступность банкоматов и терминалов для снятия наличных и пополнения карт.
На что стоит обратить внимание при выборе карты в 2022 году
Прежде чем оформить дебетовую карту, нужно изучить ее особенности и условия использования:
-
годовое обслуживание – чем ниже годовая оплата за использование карты, тем меньше расходов несет ее владелец;
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тип платежной системы – это может быть VISA, Mastercard, МИР; в условиях экономических санкций для получения зарплат, прибыли от предпринимательской деятельности рекомендуется открывать карты платежной системы МИР;
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возможность подключения кешбэка – при расчете за отдельные категории товара можно получать возврат средств на карту в виде процента от его стоимости;
-
начисление процентов на остаток средств – некоторые банки могут начислять определенный процент на средства, которые хранятся на дебетовой карте.
Рейтинг банков для оформления дебетовой карты
Рассмотрим детально, где и на каких условиях можно открыть дебетовую карту:
ВТБ
-
бесплатное обслуживание карт;
-
бонусы за покупки, оплату такси, ресторанов;
-
кешбэк у партнеров до 30%;
-
кешбэк на все покупки до 1,5%;
-
поддержка платежной системы МИР;
-
бесплатное снятие наличных через банкоматы ВТБ и партнеров банка.
Промсвязьбанк
-
бесплатный выпуск карты;
-
при месячном обороте средств через карту более 5 тыс. руб. ее обслуживание будет бесплатным;
-
беспроцентное снятие наличных через банкоматы банка и его партнеров;
-
бесплатные межбанковские переводы посредством системы быстрых платежей;
-
три программы лояльности на выбор:
- кешбэк за все покупки через карту до 1,5%;
- повышенные кешбэк (5%) на три категории товаров и обычный (1%) на остальные покупки;
- начисление процентов (4%) на остаток по карте.
ПAO «Промсвязьбанк»
Сбербанк
-
бесплатное обслуживание карты при условии совершения покупок от 5 тыс. руб. в месяц или при зачислении на нее стипендии;
-
есть специальная молодежная карта и мультикарта для путешественников;
-
индивидуальный дизайн для каждого клиента;
-
0% при переводе с карты на карту в пределах 50 тыс. руб. в месяц;
-
0% на снятие наличных в банкоматах банка при условии, что сумма не превышает 150 тыс. руб. в день;
-
начисление бонусов в размере от 5 до 10%.
Росбанк
-
бесплатный выпуск карты;
-
бесплатное годовое обслуживание при постоянном использовании карты;
-
беспроцентное обналичивание средств через банкоматы банка и его партнеров;
-
бесплатные денежные переводы между картами внутри банка и через системы быстрых переводов;
-
бонусы в размере 1% от всех покупок и 3% от одной категории товаров.
ПАО "РОСБАНК"
Райффайзен
-
бесплатное годовое обслуживание;
-
поддержка платежной системы МИР;
-
кешбэк и скидки до 50%;
-
бесплатное снятие наличных в своих банкоматах и банках партнерах;
-
есть детская и золотая дебетовая карта.