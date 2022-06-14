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Какую дебетовую карту лучше оформить?

Главная Экономика
Красноярск
15:30 14 Июня 2022
финансы, карта, банк, деньги
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Работа в госучреждении, индивидуальная занятость или ведение крупного бизнеса предусматривает получение дохода, который впоследствии тратится на определенные материальные потребности. Чтобы получать финансовую прибыль и ею свободно распоряжаться потребуется дебетовая карта. Это банковский инструмент, к которому прикреплен счет, на который поступает заработная плата или прибыль от ведения бизнеса. Впоследствии банковская карта используется для оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных денежных средств.

Критерии выбора банка для открытия дебетовой карты

Открыть дебетовую карту можно в любом из действующих банков. Но, учитывая, что открытие счета и использование банковской карты – это определенное сотрудничество с финансовым учреждением, есть ряд критериев, которые нужно учитывать в поисках банка для открытия дебетовой карты. Среди основных следует выделить:

  • надежность банка и его репутация на рынке финансовых услуг;

  • предлагаемые тарифные планы;

  • наличие системы бонусов, начисления кешбэка;

  • поддержка интернет-банкинга;

  • доступность банкоматов и терминалов для снятия наличных и пополнения карт.

На что стоит обратить внимание при выборе карты в 2022 году

Прежде чем оформить дебетовую карту, нужно изучить ее особенности и условия использования:

  • годовое обслуживание – чем ниже годовая оплата за использование карты, тем меньше расходов несет ее владелец;

  • тип платежной системы – это может быть VISA, Mastercard, МИР; в условиях экономических санкций для получения зарплат, прибыли от предпринимательской деятельности рекомендуется открывать карты платежной системы МИР;

  • возможность подключения кешбэка – при расчете за отдельные категории товара можно получать возврат средств на карту в виде процента от его стоимости;

  • начисление процентов на остаток средств – некоторые банки могут начислять определенный процент на средства, которые хранятся на дебетовой карте.

Рейтинг банков для оформления дебетовой карты

Рассмотрим детально, где и на каких условиях можно открыть дебетовую карту:

ВТБ

  • бесплатное обслуживание карт;

  • бонусы за покупки, оплату такси, ресторанов;

  • кешбэк у партнеров до 30%;

  • кешбэк на все покупки до 1,5%;

  • поддержка платежной системы МИР;

  • бесплатное снятие наличных через банкоматы ВТБ и партнеров банка.

Промсвязьбанк

  • бесплатный выпуск карты;

  • при месячном обороте средств через карту более 5 тыс. руб. ее обслуживание будет бесплатным;

  • беспроцентное снятие наличных через банкоматы банка и его партнеров;

  • бесплатные межбанковские переводы посредством системы быстрых платежей;

  • три программы лояльности на выбор:

- кешбэк за все покупки через карту до 1,5%;
- повышенные кешбэк (5%) на три категории товаров и обычный (1%) на остальные покупки;
- начисление процентов (4%) на остаток по карте.

ПAO «Промсвязьбанк»

Сбербанк

  • бесплатное обслуживание карты при условии совершения покупок от 5 тыс. руб. в месяц или при зачислении на нее стипендии;

  • есть специальная молодежная карта и мультикарта для путешественников;

  • индивидуальный дизайн для каждого клиента;

  • 0% при переводе с карты на карту в пределах 50 тыс. руб. в месяц;

  • 0% на снятие наличных в банкоматах банка при условии, что сумма не превышает 150 тыс. руб. в день;

  • начисление бонусов в размере от 5 до 10%.

Росбанк

  • бесплатный выпуск карты;

  • бесплатное годовое обслуживание при постоянном использовании карты;

  • беспроцентное обналичивание средств через банкоматы банка и его партнеров;

  • бесплатные денежные переводы между картами внутри банка и через системы быстрых переводов;

  • бонусы в размере 1% от всех покупок и 3% от одной категории товаров.

ПАО "РОСБАНК"

Райффайзен

  • бесплатное годовое обслуживание;

  • поддержка платежной системы МИР;

  • кешбэк и скидки до 50%;

  • бесплатное снятие наличных в своих банкоматах и банках партнерах;

  • есть детская и золотая дебетовая карта.

Экономика / НОВОСТИ
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