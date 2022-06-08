Губернатор Красноярского края Александр Усс презентует монгольским партнёрам КИП «Енисейская Сибирь»

Александр Усс презентовал возможности Красноярского края и КИП «Енисейская Сибирь» партнерам в Монголии.

В презентации 32 масштабных инвестиционных проекта Красноярского края в различных сферах на сумму свыше 29 млрд долларов. Например, есть проект по продлению железнодорожной ветки Курагино – Кызыл через Монголию в Китай. Это позволит соединить Юго-Восточную Азию через Енисей с Северным морским путем.

– Уверен, что товарооборот между Красноярским краем и Монголией может увеличиться не на проценты, а в разы, – говорит губернатор в своем telegram-канале.

Напомним, что 26 марта 2021 года Правительство Российской Федерации распорядилось отложить строительство железной дороги до Кызыла на 5 лет, до 2026 года.

Фото: @t.me/av_uss