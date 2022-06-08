8 июня
Красноярск
погода +15 °C
60.96
 
€ 64.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Губернатор Красноярского края Александр Усс презентует монгольским партнёрам КИП «Енисейская Сибирь»

Главная Экономика
Красноярск
15:01 8 Июня 2022
экономика, в красноярском крае, бизнес, государство и власть, экспорт, железные дороги
версия для печати Ico_print

Александр Усс презентовал возможности Красноярского края и КИП «Енисейская Сибирь» партнерам в Монголии.

В презентации 32 масштабных инвестиционных проекта Красноярского края в различных сферах на сумму свыше 29 млрд долларов. Например, есть проект по продлению железнодорожной ветки Курагино – Кызыл через Монголию в Китай. Это позволит соединить Юго-Восточную Азию через Енисей с Северным морским путем.

– Уверен, что товарооборот между Красноярским краем и Монголией может увеличиться не на проценты, а в разы, – говорит губернатор в своем telegram-канале. 

Напомним, что 26 марта 2021 года Правительство Российской Федерации распорядилось отложить строительство железной дороги до Кызыла на 5 лет, до 2026 года. 

Фото: @t.me/av_uss

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» нарастил производство никеля по итогам первого квартала года

«Норникель» нарастил производство никеля по итогам первого квартала года

26 Апреля 2022 г.
За отчетный период произведено 52 тыс. тонн никеля
Новости Красноярска: В Госдуме России выдвинули предложение о запрете покупок иностранных акций на ИИС

В Госдуме России выдвинули предложение о запрете покупок иностранных акций на ИИС

21 Апреля 2022 г.
Сейчас оба типа ИИС можно пополнить максимум на 1 миллион рублей в год
Новости Красноярска: КЭФ-2022: заключено соглашение о сотрудничестве правительства Хакасии с компанией РУСАЛ в 2022 году

КЭФ-2022: заключено соглашение о сотрудничестве правительства Хакасии с компанией РУСАЛ в 2022 году

3 Марта 2022 г.
РУСАЛ направит 118,1 млн рублей
Новости Красноярска: Прибыль «Газпром нефти» в 2021 году выросла более чем в четыре раза

Прибыль «Газпром нефти» в 2021 году выросла более чем в четыре раза

17 Февраля 2022 г.
Исторического максимуму по прибыли удалось достичь за счёт роста объёмов добычи и переработки и позитивной динамики цен на нефть и нефтепродукты
Новости Красноярска: Енисейскую Сибирь презентовали на крупной международной выставке продуктов питания

Енисейскую Сибирь презентовали на крупной международной выставке продуктов питания

12 Февраля 2022 г.
Сибиряки презентовали участникам выставки возможности для реализации масштабных инвестиционных проектов
Новости Красноярска: РУСАЛ поставил на внутренний рынок рекордные 1,2 млн тонн алюминия

РУСАЛ поставил на внутренний рынок рекордные 1,2 млн тонн алюминия

9 Февраля 2022 г.
РУСАЛ объявляет результаты компании в четвертом квартале и в 2021 году
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

3 Июня 2022 г.
Проект реализуется бизнесом
Новости Красноярска: Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Военнослужащий из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

6 Июня 2022 г.
С ним попрощались в Бородино 4 июня
Новости Красноярска: На красноярском автовокзале эвакуируют людей

На красноярском автовокзале эвакуируют людей

6 Июня 2022 г.
Всех вывели на улицу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru